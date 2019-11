Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elemzők az infláció gyorsulására számítanak az év hátralévő részében

A szeptemberi adatok az MTI által megkérdezett elemzők szerint továbbra is az infláció kettőségét támasztják alá: a bérkiáramlás miatt egyes szolgáltatások ára meredeken emelkedik, míg az importált infláció a tartós fogyasztási cikkek árának csökkenésén keresztül lassítja az áremelkedés ütemét. Az élelmiszerárak emelkedése mögött a sertéspestis hatása fedezhető fel.

A KSH pénteki jelentése szerint októberben a fogyasztói árak átlagosan 2,9 százalékkal voltak magasabbak októberben az egy évvel korábbiaknál, szeptemberhez viszonyítva 0,6 százalékkal emelkedtek.

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az inflációban továbbra is kettősség figyelhető meg, míg egyes piaci szolgáltatások árai meredeken emelkednek részben a bérnyomás miatt is, az importált infláció negatív, ugyanis a legnagyobb mértékben a tartós cikkek árai estek, ami igazolja az MNB várakozásait.

Az üzemanyagárak tavaly év végi beszakadása miatt decemberre ismét 4 százalék fölé ugorhat az infláció, így éves átlagban 3,4 százalékos inflációra számít a tavalyi 2,8 százalék után. Jövőre bázishatások és az alacsony importált infláció miatt 3,1 százalékos átlagos inflációra számítanak, míg az első hónapokban 4 százalék közelében, májustól egyes hónapokban ismét 3 százalék alatt alakulhat, így jövőre nem lesz szükség a monetáris kondíciók szigorítására.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője is arra helyezte a hangsúlyt, hogy az infláció kettős természete megmaradt: az alacsony importált inflációból eredő dezinflációs hatásokat ellensúlyozza az élénk belső keresletből eredő magasabb infláció.

Az év hátralévő két hónapjában már látványosabb lehet az infláció gyorsulása, s az év végére 4 százalék közelébe emelkedhet az éves index. E mögött azonban leginkább technikai hatás, azaz a tavalyi alacsony bázisadatok állnak. Az átfogó mutató gyorsulása így vélhetően átmeneti lesz, és a jövő év második felétől várakozása szerint 3 százalék környékére térhet vissza ismét az infláció.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője arra mutatott rá, hogy tavasz óta először gyorsult az inflációs mutató. A piaci várakozással szemben bekövetkezett árszínvonal emelkedés egyértelműen az élelmiszerek árában bekövetkezett változásokhoz köthető. A sertésinfluenza hatása már a feldolgozott élelmiszerek árába is begyűrűzött. Ennek fényében érthető, hogy miért emelkedett a maginfláció is 4 százalékra, amiben azonban szerepet játszik a dohánytermékek jövedéki adójának emelése is.

A tartós fogyasztás cikkek áralakulása viszont mérsékelte a mutatót.

Előre tekintve a friss adat azt is jelenti, hogy a szeptemberi mélypont után már októberben elindult és várhatóan az év végéig kitart az infláció gyorsulása és nem elképzelhetetlen, hogy az átfogó inflációs mutató a 4 százalékot is megközelíti az év végén.

Regős Gábor, a Századvég Gazdaságkutató makrogazdasági üzletágának vezetője megjegyezte, hogy az elemzői várakozásokat kismértékben meghaladta az októberi infláció, bár a jegybanki cél közelében alakult. Gyorsult az élelmiszerek áremelkedése. A maginfláció, amelyre döntéseinél a jegybank nagyobb hangsúlyt fektet, elérte a jegybanki toleranciasáv tetejét, ami indokolhatja a monetáris kondíciók szigorítását. Amennyiben az olaj ára ismét emelkedésnek indul, akkor az infláció tartósan a jegybanki cél fölé kerülhet.

Ugyanakkor a monetáris kondíciók változtatására legkorábban decemberben, az új inflációs jelentés megjelenése idején kerülhet sor, addigra azonban rendelkezésre állnak majd a harmadik negyedéves GDP-adatok, amelyek szintén befolyásolhatják a jegybank döntését.

