Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elért a csúcsra a magyar csoda - ennél már csak rosszabb jöhet?

A vártnál is jobban száguldott a magyar gazdaság az idei harmadik negyedévben - a piaci elemzők szerint a következő hónapokban visszont már lassítás jöhet.

Pozitív meglepetést okoztak a harmadik negyedéves GDP-adatok: a éves növekedési ütem 4,8 százalékos volt, lényegesen meghaladva az általunk várt 4,2, illetve a Bloomberg 4,4 százalékos elemzői konszenzusát. Negyedéves összehasonlításban is erős maradt a növekedési ütem, hiszen 1,2 százalékkal bővült a gazdaság július-szeptemberben - kommentálta a KSH friss adatait Nyeste Orsolya, az Erste Bank Zrt. elemzője.

A részletes bontást december 5-én teszi majd közzé a KSH. Egyelőre annyit tudni, hogy a növekedéshez a legtöbb nemzetgazdasági ág hozzájárult, s legnagyobb mértékben a piaci alapú szolgáltatások. Ez összhangban van azzal a várakozással, hogy felhasználói oldalról nézve a növekedés szempontjából továbbra is meghatározó szerepe maradt a belső fogyasztásnak, ami mögött továbbra is az erős bérkiáramlás, illetve a hitelezés felfutása állhatott. Emellett vélhetően erős maradt a beruházások teljesítménye is.

Nagy kérdés, hogyan alakult a nettó export hozzájárulása. Összességében a növekedés belső kereslet általi vezéreltsége a következő negyedévekben is fennmaradhat. A maginflációs mutató is emelkedő pályán maradhat. A monetáris politika normalizálásának így hamarosan meg kell kezdődnie, hogy a gazdaság túlhevülését elkerüljük - véli Nyeste.

A régiós versenytársak növekedési üteme is többségében 4 százalék körüli és fölötti tartományban maradt: a román (4,3 százalék) és a szlovák (4,6 százalék) harmadik negyedéves adatok a magyarhoz hasonlóan lényegesen meghaladták a várakozásokat, csakúgy, mint az eleve a magyarnál gyorsabbra várt lengyel növekedés (5,1 százalék) - fogalmazott Jobbágy Sándor, a CIB Bank Zrt. prognosztája.

A szakértő a harmadik negyedéves adatokkal együtt közzétett revízióra is tekintettel 2018-ban a korábban vártnál erőteljesebb éves dinamikára számít, így a GDP növekedési üteme idén meg haladhatja a 4,5-4,6 százalékot.

A következő negyedévekben lassulásra lehet számítani, elsősorban a nemzetközi konjunktúra lanyhulása miatt - mondta Németh Dávid, a K&H Bank Zrt. vezető elemzője. A mostani kilátások alapján 2018-ban összességében 4,5 százalék körüli lehet a GDP-bővülés. 2019-ben a belső motorok megmaradnak, azaz a lakossági fogyasztás és a beruházások továbbra is pörgetik majd a gazdaságot, ugyanakkor a külső környezet lefelé mutató kockázatot hordoz, ezért jövőre 3,4 százalékos többletre van kilátás.

A harmadik negyedévben az eggyel kevesebb munkanap miatt a szezonálisan és naptárhatással kiigazított növekedés kereken 5 százalék volt. A közeljövőben várható a kivitelezési fázisban levő lakásépítések átadási hulláma, ami az iroda-, ipari, logisztikai, raktárpiaci fellendüléssel, a tisztán állami és uniós beruházásokkal tartós növekedési pályán tartja a hazai gazdaságot - véli Suppan Gergely, a Takarékbank Zrt. elemzője.

A negyedik negyedévben a növekedés közel maradhat az 5 százalékhoz, így idén az év egészében 4,8 százalék várható. A kedvező áthúzódó hatások miatt pedig a 2019-es prognózis 4,2 százalék. Jövőre a növekedésre pozitív kockázat lehet a várható lakás és irodaátadási hullám, új modellek hazai gyártása, az eseteges megállapodás a brexitről, valamint a kereskedelmi háborúval kapcsolatban, míg negatív kockázat lehet az egyre súlyosabb csapadékhiány, a megállapodás nélküli brit kilépés, a kereskedelmi háborúk fokozódása, valamint az olasz gazdasági és költségvetési helyzet is. A munkaerőhiány szintén fékezheti a növekedést, ugyanakkor a hatékonyság és a termelékenység növelésére ösztönözheti a vállalatokat, ami további beruházásokat generálhat. A munkaerőhiány pedig a vártnál gyorsabb bérnövekedéshez vezethet, így a fogyasztás növekedése is meghaladhatja a várakozásokat - tette hozzá Suppan.

A meglepetést elsősorban a vártnál jobban bővülő mezőgazdaság okozhatta, valamint az építőipar hozzáadott értéke is dinamikusabban nőhetett, mint azt a termelési adatok sugallták. A gyenge ipari teljesítmény ellenére a külkereskedelem is meglepetéssel szolgálhatott. Érdemi magyarázatot erre a szolgáltatás-külkereskedelem további dinamizálódása jelenthet - tette hozzá Virovácz Péter, az ING Bank Zrt. vezető elemzője.

A szakértő a meglepően erős adat ellenére továbbra is úgy gondolja, hogy a magyar gazdaság 2019-ben veszíthet lendületéből, hiszen a külső kereslet várt romlását nem lehet figyelmen kívül hagyni. Idén azonban könnyen lehet, hogy másfél évtizedes növekedési rekordokat ostromol majd a magyar gazdaság, amihez kell egy a mostanihoz hasonlóan erős hajrá a negyedik negyedévben. Az elmúlt két negyedév pozitív meglepetését is figyelembe véve ez már nem is lenne annyira meglepő.

A kormány arra számít, hogy a magyar gazdaság bővülésének üteme a negyedik negyedévben is jóval meghaladja a 4 százalékot, éves szinten 2018-ban pedig 4,3 és 4,5 százalék között mozoghat - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az M1-en.