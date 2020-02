Elesett az M0-s

Baleset történt az M0-s autóút és a 11-es főút körforgalmú csomópontjában szerda reggel.

A Megyeri-híd felől jövők több km hosszan torlódnak, a sor vége már az M2-es autóút csomópontján is túl van, és akadályozza az M2-esen Dunakeszi felől érkezőket is - írja az utinform.hu.

A 11-es főút felől is óriási a zsúfoltság, a Lupa-szigeti csomópont környékén is minden irányból áll a sor. Budakalásznál a Pomázi út is nehezen járható.