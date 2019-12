Életmentő riasztó, lakástüzek, kiégett autó - megjött a karácsonyi kárbeszámoló

Szén-monoxid miatt egy ház vált lakhatatlanná, gyertya és olaj pedig lakástüzeket okozott - közölte a katasztrófavédelem.

Szerdán - december 25-én - összesen 105 segélyhívás érkezett a katasztrófavédelemhez, a tűzoltók 26 tűzesetnél avatkoztak be és 54 műszaki mentést hajtottak végre - derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság összesítéséből.

Tűz volt egy kétszintes családi ház nappalijában szerda kora reggel a Fejér megyei Pákozdon, a Honvéd utcában. A székesfehérvári tűzoltók rövid időn belül eloltották a lángokat. Három ember füstmérgezés gyanújával került kórházba.

Adventi koszorú miatt kigyulladt egy nyolcvan négyzetméter alapterületű, kétszintes hétvégi ház tegnap kora reggel Harkányban, a Barátság utcában. A siklósi tűzoltók eloltották a lángokat és átszellőztették az épületet. Egy ember füstmérgezés miatt súlyosan megsérült.

Szén-monoxid-mérgezést szenvedett egy ember a Bács-Kiskun megyei Dávodon, a Kölcsey utcában. A mérgező gáz forrása egy rosszul működő vízmelegítő volt. Életet mentett az éjfélkor sípoló szén-monoxid-érzékelő egy családi házban, az egri Mocsáry Lajos utcában. Az egri tűzoltók is kimutatták az életveszélyes gázt, ezért megtiltották a ház kazánjának használatát. Mivel az épület fűthetetlenné vált, a három lakót rokonok fogadtak be.



Leégett késő este egy családi ház tetőszerkezete Nagykanizsán, a Damjanich utcában. A tűz a fürdőszobát és a padlásfeljárót érintette. A nagykanizsai tűzoltók hamar megfékezték a lángokat. Az épület négy lakóját rokonoknál helyezték el.



Teljesen kiégett egy ötven négyzetméteres garázs és a benne parkoló autó tegnap este Maglódon, a Reviczky utcában. A garázsban egy gázpalack is volt, ami fel is robbant. A fővárosi és a monori tűzoltók fékezték meg a tüzet. Az eset során egy ember könnyebben megsérült.



Macska döntötte fel azt a gyertyát, amelyik tüzet okozott este egy családi ház nappalijában a salgótarjáni Füleki úton. A nappaliban égő tárgyakat a salgótarjáni tűzoltók kiérkezése előtt eloltottak a lakók. Egy ember könnyebben megsérült.



Begyulladt a tűzhelyen felejtett olaj egy családi ház konyhájában este, a berettyóújfalui Tinódi utcában. A tűz a konyhabútorokra is átterjedt.



Egy lakóház kéménye égett kora este Szendrőládon, az Ady Endre úton. A szendrői tűzoltók kiérkezésére a lakók áramtalanították az épületet, és megkezdték a szellőztetést. A tűzoltók kéziszerszámokkal eltávolították az égő részeket. Mivel a ház fűthetetlenné vált, a három ott lakó rokonoknál kapott elhelyezést.



Füstszagot éreztek kora este egy lakóház fürdőszobájában Bárdudvarnokon, a Váci Mihály utcában. A helyszínre kiérkezett kaposvári tűzoltók megállapították, hogy repedezett a kéményfal, és a csempefugák között áramlott ki a füst. A kémény használatát meg kellett tiltani, de a ház más módon fűthető maradt.