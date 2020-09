Elkapta egy budapesti polgármester a vírust

D. Kovács Róbert, Kőbánya polgármestere vasárnap reggel arról, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje.

Szombaton kapta meg az eredményt, miután Radványi Gábor alpolgármester kontaktjaként került vizsgálatra még csütörtökön reggel, azonnal, ahogy az ő fertőzöttsége kiderült - idézi a bejelentést a hvg.hu.

D. Kovács arról számolt be, hogy péntekre le is betegedett, általános gyengeséggel, erős fej- és végtagfájdalommal küzd. A feleségén is jelentkeztek tünetek.

Elmondása szerint nyár elején tettek a családjával két belföldi kirándulást, mindig és mindent fertőtlenítettek. Nem voltak rendezvényen, se családi összejövetelen.

"Egy "hibát" azonban mégis elkövettem. Visszatérve a hivatalba jól esett újra találkozni a kollégákkal, nem csak online, hanem szemtől szembe egyeztetni, értekezni. Az elmúlt napokban a bizalom erősebbé vált az aggodalomnál, egymás között nem vettünk maszkot, a 2 méteres távolság is sérült amikor beszálltunk közösen egy autóba. Ennek sajnos rögtön meg is lett a következménye" - írta bejegyzésében.

Ezúton is mindenkit arra kér, hogy vegye a védekezést komolyan.