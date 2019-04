Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elképesztő trükkel verték át a nyugdíjasokat

Idősektől csalt ki vonalas telefonon összesen 1,5 millió forintot az a férfi, aki a Szerencsejáték Zrt. nevében nyereményadót kért az áldozatitól egy tárgynyereményért cserébe.

Időseket tévesztettek meg azzal, hogy hűtőgépet nyertek a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából. Ám az ajándék adóköteles, melynek összegét egy bizonyos bankszámlán kell megfizetni. A szálak tavaly nyáron Budapestről indultak, ám országos ügy lett belőle. A csepeli nyomozók bravúrjának köszönhetően sikerült felgöngyölíteni a szövevényes ügyet - írta a Zsaru Magazin.

Még nyáron kezdte célba venni egy férfi vonalas telefonon az idős embereket azzal, hogy tárgyjutalomban részesültek. Méghozzá egy-egy hűtőgépet nyertek, amit hamarosan lakcímükre is szállít a Szerencsejáték Zrt. Csakhogy mindehhez be kell fizetni 60 ezer forintot, a nyereményadót. "Az első sértett azonban, akit megkeresett, nem hitte ezt el, hanem azonnal a rendőrséghez fordult" - ismertette Vlasics Roland hadnagy, a XXI. Kerületi Rendőrkapitányság bűnügyi alosztályának nyomozója. Utána nem sokkal ismét jelentkezett egy újabb idős ember, akit hasonlóan a vonalas telefonján értesítettek, de szintén nem hitte el a mesét, és nem is fizetett.

A nyomozás során a zsaruk eljutottak egy zalaegerszegi nőhöz, akit ugyanarról a mobilszámról hívtak fel többször is a nyereménnyel kapcsolatban, mint az előbbi időseket. A nyomozók elmondták, hogy egy híváslista alapján keresték meg, mert többször is szerepelt ezen az akkor még ismeretlen férfihang telefonszáma. A nő állította, hogy semmit nem tud ezekről a hűtőgépekről, és nem ismeri a hívószámot sem.

"Miközben velünk beszélt, megcsörrent a mobilja, és akkor is azt a számot írta ki a készülék, ami alapján eljutottunk hozzá" - mondta Vlasics Roland hadnagy. Majd ezután Ny. Patrícia beismerte, hogy aki hívja, nem más, mint az élettársa, a budapesti L. István. Jelenleg azonban Szombathelyen tartózkodik, és onnan telefonált. A tanúkihallgatáson elmondta, hogy a testvére által ismerkedett össze L. Istvánnal, aki kitalálta a pénzszerzésnek ezt a módját. A férfi a vonalas számmal rendelkező embereket hívta fel, akik többségében idősek voltak, és megadott nekik egy 12 számjegyű kódot.

Az idősek erre a számra fizették be a nyereményadót egy átutalási rendszeren keresztül, az összegeket Ny. Patrícia kapta meg. Majd miután felvette a pénzt, futárként rögtön vitte L. Istvánnak. Kiderült, még egy futára volt, a budapesti F. Margaréta, akinek hasonló feladata volt, mint Ny. Patríciának, ugyanúgy a pénzt vitte L. Istvánnak. A nyomozók ezután L. Istvánt is kihallgatták, aki beismerő vallomást tett. Az ügyben több sértettre is fény derült. L. István összesen 1,5 millió forintot csalt ki ily módon az országban több embertől. A zsaruk tízrendbeli üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével, 13 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás bűntette kísérletével, valamint kétrendbeli pénzmosás bűntettével gyanúsították meg.