Elkerülhetetlen lesz a felpattanás 2021-ben

A legtöbb előrejelzésnél kisebb, de így is jelentős gazdasági visszaesést jósol 2020-ra a Takarékbank. Sok a bizonytalanság, de a legtöbb gazdasági szegmens kilátásai afelé mutatnak, hogy idén jelentős élénkülés lesz, a kérdés csak az, hogy mekkora lesz ennek a mértéke.

A Takarékbank szerint rázós napok jönnek, sok bizonytalanság lesz a világgazdaságban, legyen szó az aktuális chiphiányról az autóiparban, vagy arról, hogy más országokban még most jönnek újabb szigorítások a járvány kezelésében - mondta a Takarékbank legújabb makrogazdasági elemzésének bemutatáskor Suppan Gergely, a pénzintézet szakértője.

A járvány vártnál nagyobb második hulláma és az újabb korlátozó intézkedések miatt a bruttó haza termék (GDP) tavaly évi visszaesésének mértékét 5,3 százalékra rontották a Takarékbank elemzői a korábbi 4,7 százalékos várakozásukról.

Ez még így is kedvezőbb, mint a -6,5 százalék körüli konszenzus, ami Suppan szerint azért indokolt, mert a negyedik negyedévben már számottevően élénkült az építőipar, az ipar is jól teljesített, és a még a leginkább sújtott szolgáltatóipari szektorok is sokkal jobban viselték az év végét, mint az első hullám hatásait tavasszal.

Idővel biztosan helyreáll az élet

Idén alapértelmezésben 6,8 százalékos plusszal számolnak, Suppan szerint a kormányzati 3,5 százalékos növekedési prognózis indokolatlanul borúlátó. A pénzintézet modellezésében nem számol azzal, hogy teljes egészében helyreáll minden, viszont ha sikeres a nyári hónapokra az átoltási kampány, akkor idén ennél magasabb, akár 8 százalékos növekedés sem elérhetetlen, ha mehet végre mindenki szórakozni, ahogy már lassan egy éve szeretne.

Suppan szerint a javulás elkerülhetetlenségének alapja, hogy a mostani fennakadás az autóiparban időleges, a szektor hamar behozza a lemaradást, az ipar változatlanul képes fenntartani a teljesítményét, és egyelőre beláthatatlan, hogy mekkora pluszt adhat az összgazdasági teljesítményhez az építőipar, de minden bizonnyal az új állami támogatási konstrukciók jelentős többletet jelentenek.

A bázishatások miatt az iparban hatalmas növekedések lesznek idén, akár 15 százalék feletti bővülés is könnyen elérhető, lévén rengeteg beruházás van, javul a külső kereslet.

Mindezt boríthatja, de legalábbis késleltetheti, ha fennmarad az érzékelhető vakcinaellenesség a magyar lakosság körében. Ehhez Suppan szerint kampányok kellenek, hogy minél magasabb átoltottságot lehessen elérni. Ha ez nemzetközi szinten is így alakul, akkor már a turizmus is újraindulhat, ebben tartalékok is lehetnek a további növekedéshez.

Marad a kamatszint

A következő hónapokban 3 százalék alatt maradhat az infláció, azonban áprilisban az üzemanyagárak egy évvel ezelőtti alacsony bázisára miatt felpattanhat 5 százalékra, vagy fölé, azonban azt követően gyorsan visszaesik a toleranciasávba. Így idén 3,7 százalékos átlagos inflációra számítanak.

Ennek megfelelően a közeljövőben nem várnak további kamatemelést az egyhetes betétben a Takarékbank elemzői, ugyanakkor az infláció tavaszai hónapokban várható megugrása miatt a Magyar Nemzeti Bank óvatos maradhat a lazítással.

A forinttal kapcsolatban Suppan ismét kifejtette, hogy beláthatatlan az árfolyammozgás, egyben indokolatlan a magyar pénznem gyengülése. Most várhatóan elindulhat a 350-es szint felé az euróval szembe4n, azonban ha a bázishatás miatti 5 százalékos inflációs adat kijön, elképzelhető, hogy ismét megpróbálják a befektetők a forint gyengítésével kamatemelésbe hajszolni a jegybankot, ez azonban ezúttal csak pillanatnyi változást jelent, amin átnézhet az MNB.