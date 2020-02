Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elkeserítő dolog derült ki a katásokról

Csak tízből egy főállású katás választja a magasabb, havi 75 ezer forintos adót, a többség az 50 ezer forintos minimális összeget preferálja - derül ki a Számlázz.hu felméréséből. A friss kutatás alapján a katásoknak csak negyede használta ki teljes keretét 2019-ben.

Míg 2016 év végén 175 ezren voltak, addig tavaly január 3-án már 311 ezer katás (kisadózó vállalkozók tételes adója) vállalkozás szerepelt az adóhivatal nyilvántartásában, és az eddigi trendeket figyelembe véve ma már akár 400 ezer katás vállalkozás is működhet hazánkban. A Számlázz.hu felmérése alapján ez az az adónem korosztálytól függetlenül népszerű: szinte ugyanannyian veszik igénybe a húszas, harmincas, negyvenes és az ötvenes éveikben járó egyéni vállalkozók is.

Kevesen használják ki a teljes keretet

Bár 2019-ben már 12 millió forintra emelkedett az alanyi adómentesség értékhatára, ezt a portál katás ügyfeleinek kevesebb, mint negyede használta ki tavaly teljes mértékben. Egyharmaduk számolt 5-10 millió forint közötti árbevétellel, 25 százalékuk 2-5 millió forint között, a megkérdezettek egyötöde pedig kevesebb mint 2 millió forintot számlázott ki a múlt évben. A válaszadók 35 százaléka nem főállású katás, tehát a vállalkozói lét mellett bejelentett munkaviszonnyal is rendelkeznek.

Szinte mindenki keveset fizet

A főállású katások körében egyértelműen az alacsony havi kata adó örvend nagyobb népszerűségnek: tízből kilenc főállású katás csupán 50 ezer forintot fizet havonta a Magyar Államkincstárnak - azaz tízből csak egy főállású katás választja a magasabb, havi 75 ezer forintos adót.

Csakhogy aki csupán havi 50 ezer forintot fizet be, arra nehéz évek várnak a nyugdíjba vonulásuk után. Legutóbb 2019 elején merült fel az ötlet , hogy a minimumbefizetést 75 ezerre emelnék -ám az ügyben egyelőre nem történt semmi. A szabályok szerint ugyanis az így adózók nem jogosultak teljes ellátásra, csak tört részt állapítanak meg nekik. Tavaly az 50 ezer forint adó megfizetése esetén 94,4 ezer forint az ellátások számításának alapja - miközben a 2019-es minimálbér 149 ezer forint volt. Mindez pedig végül látványosan alacsony kezdőnyugdíjhoz vezethet.

Bár minden katás vállalkozó számára rendelkezésre áll a szüneteltetés lehetősége, ezt az opciót csak a megkérdezettek 11 százaléka választotta tavaly. Közülük azonban sokaknak meggyűlt vele a baja: 26 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy a folyamat során akadályokba ütközött.

Problémás az adminisztráció, de van megoldás

Az eredmények alapján a legtöbben rutinosan kezelik a katás vállalkozással járó feladatokat, az éves bevallással azonban a válaszadók harmadának problémája akad, ötödüket pedig kimondottan frusztrálja, hogy nincs kihez fordulniuk, ha adminisztrációval kapcsolatos kérdésük merül fel.

A katás adóalanyok számára idén is február 25. az adóbevallás elkészítésének határideje, amelyet a megkérdezettek 71 százaléka könyvelő segítségével old meg. Azonban azok, akik egyedül adják be bevallásukat, javarészt az utolsó napokra hagyják az adminisztrációs feladatokat: közülük a megkérdezettek kétharmada csak a leadást megelőző egy-két hétben gondoskodik bevallásáról. Ennek ellenére szinte mindenki helyesen jár el az adóbevallás során, a több mint 1 éve katázóknak mindössze 5 százalékával fordult eddig elő, hogy adótartozása keletkezett a NAV felé az adminisztrációs teendők valamilyen mulasztása miatt.

Az adatfelvétel során 2001 magyarországi katás vállalkozó válaszait rögzítették 2020. január 27. és 31. között. A kutatás nem reprezentatív a teljes országra nézve, ugyanakkor alkalmas a hazai katás vállalkozások aktuális trendjeinek feltérképezésére.