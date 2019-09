Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elkeserítő hír jött a magyar diákokról

A 15 éves magyar alulteljesítő diákok aránya 2018-ben sokkal nagyobb volt több tárgyból is, mint az uniós átlag. Az Európai Bizottság most közzétett országjelentése azért különösen elkeserítő, mert a 9 évvel ezelőtti felmérésnél még az uniós átlag körüli, illetve annál is kisebb arányban volt ez jellemző a magyar diákokra - idézi az adatokat a 24.hu.

Az Európai Bizottság csütörtökön tette közzé az oktatás és képzés fejlődését elemző, 2019-es adatokat rögzítő Oktatási és Képzési Figyelőjét. Az abban szereplő adatok szerint a magyarországi arányok elképesztő mértékben romlottak az elmúlt kilenc év leforgása alatt, miközben az EU-s átlag szinte alig változott - részletezi az adatokat a portál.

A jelentés a tanárhiány mellett arra is felhívja a figyelmet, hogy a tanárok munkával való elégedettsége viszont az uniós átlag alatti.

Az országjelentés kitér arra is, hogy 2001 és 2006 között az alapfokú oktatásban 5 százalékról 15,8 százalékra, a felső középfokú oktatásban pedig 10,4 százalékról 22,8 százalékra emelkedett az egyházi iskolák aránya. A 2008. évi 10 százalékról pedig 2017-re 15 százalékra nőtt azon általános iskolák aránya, ahol a tanulók fele, vagy még több roma származású.

Magyarországon továbbra is magas a korai iskolaelhagyók aránya, főképp a hátrányos helyzetű térségekben és a szakképzésben, az miközben az uniós átlagérték csökkent.

