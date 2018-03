Elkeserítő hír jött a magyar kórházakból

Február végére meghaladta a 22 milliárd forintot a 2018 elejére (elméletben) adósságmentesített magyar kórházak adósságállománya. A tartozások a szokottnál is masszívabban, 3,8 milliárddal gyarapodtak egy hónap alatt - derül ki a Magyar Államkincstár (MÁK) adataiból.

Február végére újabb 3,8 milliárddal nőtt a fekvőbeteg intézmények adóssága, ezzel a kifizetetlen számlák értéke meghaladta a 22 milliárd forintot. Egy évvel ezelőtt, a konszolidációt követően csak március végére érte el ezt a szintet (22,7 milliárd forint) az adósság.

A MÁK adataiból kitűnik, a megszokottan legtöbb tartozást felhalmozó Honvédkórház idén még egyik hónapban sem kezdett adósságot duzzasztani, azaz az intézmény szokásos 4-500 milliós havi növekménye nélkül is "sikerült" akkora gyarapodást produkálni az intézményeknek, mint korábban.

Nem utal pozitív változásra a tartozásállomány lejárat szerinti szerkezete. A 3,8 milliárdos havi pluszból majdnem 1,6 milliárd forintnyi a 60 napnál régebben lejárt fizetési határidejű számlák értékét gyarapította, amely így 6 milliárd forint fölé nőtt. Azaz két hónappal a konszolidáció után a tartozásállomány több mint 27 százaléka, 6,1 milliárd forint régóta fennálló tartozás.

Tavaly november végén 56 milliárdos kórházi adósságkonszolidációt harangozott be az egészségügyért felelős államtitkár. Később kiderült, ebből a kórházak 44 milliárdot kapnak, úgymond a működés támogatására, 30 napon túl lejárt tartozásaik rendezésére. A november végi 46,8 milliárdos lejárt tartozásállomány a rendezés után, december végére mégis még mindig 15,4 milliárdon állt, benne 8,7 milliárdos 30 napon túli lejáratú tartozással. Az adósságrendezésnél a kórházaknak juttatott pénzt nem csak a lejárt számlák összege alapján számolták ki, hanem egy bizonyos szempontrendszert használva súlyozásnak, az egészségpolitikai célokat is figyelembe vették, mint azt az államtitkár többször is kijelentette.