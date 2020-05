Elkezdődött a védekezés új szakasza

Mától vidéken szigorú menetrend szerint megkezdik a koronavírus-járvány miatti korlátozások fokozatos enyhítését, Budapesten és Pest megyében a fertőzöttek, illetve az elhunytak magas száma miatt még érvényben maradnak a korlátozások - írja az MTI.

A Magyar Közlönyben megjelent intézkedések szerint Pest megye és a főváros kivételével hétfőtől megszűnik a kijárási korlátozás. A szociális érintkezést azonban a lehető legkisebb mértékűre kell korlátozni, ügyelni kell a távolságtartásra, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön pedig kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot, kendőt, sálat viselni.

Vidéken minden üzlet korlátozás nélkül nyitva tarthat, de az élelmiszerüzleteket, drogériákat, gyógyszertárakat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzleteket 9 és 12 óra között továbbra is csak a 65 év felettiek látogathatják. Kinyithatnak a strandok, a szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumok és állatkertek, látogathatók lesznek a közterületek és a parkok, a vendéglátóhelyek kerthelyiségükben, teraszukon fogadhatnak vendégeket. Tartható vallási szertartás, polgári házasságkötés és temetés, továbbá zárt kapus, nézők nélküli sportrendezvények is szervezhetők, illetve megengedett a részvétel az edzéseken is.

A felsőoktatási intézmények hallgatóinak látogatásáról a rektorok dönthetnek, de a kollégiumok látogatása tilos marad. A közegészségügyi korlátozásokat négy lépésben, fokozatosan oldják fel.

A fővárosban és Pest megyében élők azonban továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el otthonukat, csak az élelmiszerboltok, drogériák és gyógyszertárak működhetnek rendes nyitvatartással, a többi bolt 15 órakor bezár.

Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülést követően közösségi oldalán jelentette be, hogy új szakaszába lép a koronavírus elleni védekezés, a rendelkezések csütörtök éjjel jelentek meg a Magyar Közlönyben.