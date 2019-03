Elmaradnak a műtétek, mert sorban mondanak fel a műtőssegédek a pesti kórházban

Elmaradtak az érsebészeti műtétek kedden a Fiumei úti traumatológiai intézetben, mert nincs elég műtőssegéd - írja a 168óra.

Kedden azért nem végeztek érsebészeti műtéteteket a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Fiumei úti baleseti sebészetén, mert nincs elég műtőssegéd a beavatkozásokhoz. Az első beteget még legalább a műtőbe betolták, de hamar hozták is ki bármiféle beavatkozás nélkül. A második pácienst már nem is vitték be - írja a lap.

Az egyik beteg hozzátartozójával egy ápoló közölte, hogy nem tudják elvégezni a mai operációkat, és szerda reggel érdeklődjön, hogy aznap lesz-e műtét. Ez az ápoló mondta el, hogy nem eszköz- vagy orvoshiány van, hanem a műtőssegédek mondanak fel sorban. Ugyanebben az intézeteben a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján az intézetben március 1-től május 31-ig szünetel az akut érsebészeti ügyelet, mert nincs elég érsebész szakorvos az ügyelet ellátására.

Az akut érsébeszéti ügyelet mellett van baleseti sebészeti ellátás is a kórházban, ahol biztosítani kell a balesetben megsérült ér ellátását. Most már ezt nem tudják ellátni, bár már korábban is a néhány megmaradt érsebész miatt behívásos alapon működtek, vagyis nem volt bent állandóan érsebész, de amikor szükség volt rá, műtétre be tudták rendelni.

A Fiumei úti intézményben van például gyermektraumatológia, idegsebészet, általános érsebészet, ezért ha tartósan nincs elég műtőssegéd az intézetben, az akadályozza ezen osztályok működését is. Vagyis más műtéteket is leállíthatnak, nem csak az érsebészeti beavatkozásokat, hanem akár akut baleseti ellátásokat is - foglalja össze a 168óra a kialakult helyzetet.