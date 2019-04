Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elmúlt 50 éves? - Erről fontos tudni a nyugdíjazás kapcsán

Ebben az évben kezdődik az 1964-69. között született biztosítottak, volt biztosítottak egyeztetési eljárása. A hivatalbóli adategyeztetési eljáráson kívül sokan nyújtanak be kérelmet hatósági bizonyítvány kiadása iránt a nyilvántartásban szereplő szolgálati idő igazolásáról - írja az adó.hu.

A hivatalból indult adategyeztetési eljárás a nyugdíjtörvény 96/B-D §-ainak rendelkezései szerint zajlik: egy-egy ötéves korcsoport kiértesítésére a 2019-es jogszabály változás következtében a korábbi két év helyett három éves időtartam áll rendelkezésre - hívja fel a figyelmet a portálon Molnárné Balogh Márta, tb-szakértő. Nem vesznek részt a hivatalbóli eljárásban azok,

akiknek szolgálati idejét 2009. december 31-ét követően határozattal már megállapították, vagy ilyen eljárásuk folyamatban van,

akik részére öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást vagy más szolgálati idő alapján kiszámított ellátást megállapítottak, vagy ilyen eljárásuk folyamatban van,

vagy akik részére az egyeztetési eljárást már korábban (pl. kérelem alapján) megindították.

Akiket nem érint a hivatalbóli adategyeztetési eljárás - 1955. előtt született személyek - vagy bármilyen oknál fogva az egyeztetési ütemtervben számukra szereplő időpont előtt van szükségük egyeztetett adataik ismeretére, kérelmet nyújthatnak be az adategyeztetési eljárás lefolytatása iránt.

A kérelem csak elektronikus úton nyújtható be. Továbbra is lehetőség van hatósági bizonyítvány igénylésére a megszerzett szolgálati időről, a Nők 40 kedvezményes nyugellátásához szerzett jogosultsági időről. Az adategyeztetés során az első egyeztetett időszakot követően eltelt időszak adatai is egyeztetésre kerülnek újabb hivatalbóli eljárás keretében.

A 2019-es jogszabálymódosítás következtében erre az újabb egyeztetésre a korábbi két év helyett négy év múlva kerül sor. Az 1955-56-ban születettek részére erre az újabb egyeztetésre nem kerül sor, ők 2019-ben, illetve hamarosan betöltik nyugdíjkorhatárukat, így az újabb egyeztetés összetalálkozik a nyugdíjigényléssel.

Az 1957-59-ben születettekkel 2019. december 31-ig kell lefolytatni az újabb egyeztetést. Amire figyelni célszerű:

az adategyeztetési eljárás elején a kimutatást vehetjük kézhez.

a dokumentumon szerepel az egyeztetésre kerülő szolgálati időszak kezdete és vége.

figyeljünk erre a dátumra, az ezt követő időszak a későbbiekben kerül vizsgálatra.

Korrigálhatjuk a hivatal észrevételeit

A biztosított, volt biztosított a szolgálati időket tartalmazó értesítés vele való közlését követően jelzi a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv részére azokat az általa ismert adatokat, melyeket a nyilvántartás nem tartalmaz, vagy amelyek nem egyeznek meg a nyilvántartott adatokkal.

Az adó.hu szakértője szerint nagyon fontos, hogy gondosan tekintsük át a kapott szolgálati idő kimutatás idősorait, ha hiányzik egy foglalkoztatási időszak, mindenképpen tegyünk írásbeli észrevételt erre nézve, és ha rendelkezünk okirattal erre az időszakra, vagy egyéb bizonyítékkal, azt mellékeljük az észrevételekhez - amelyhez egy válaszlevél űrlapot is küld a hivatal.

Az adategyeztetési eljárás megindításakor a nyugdíjbiztosítási feladatokat ellátó igazgatási szerv a társadalombiztosítási nyilvántartásba a foglalkoztatók által bejelentett biztosítási idő és nyugdíjjárulék köteles jövedelem adatokkal rendelkezik, mert ebbe az adatbázisba ezeket az adatokat kellett a jogszabályi előírás szerint bejelenteni.

A szolgálati időnek minősülő egyéb, nem járulékfizetéssel szerzett időszakok ekkor még nem szerepelnek a nyilvántartásban, mert azokat az érintett személy ismeri, az igazolásukhoz szükséges dokumentumokkal ő rendelkezik. Ennek további részleteiről az adó.hu-n olvashat.