Elöntötték a NAV-ot a számlák

A nyáron újabb fokozatba kapcsolt az online számlázás, így már a százmilliomodik online számla is beérkezett az adóhatósághoz.

Júliusig csak a 100 ezer forintnál magasabb áfatartalmú számlákat kellet elküldeni a NAV-nak, azóta viszont összegtől és áfától függetlenül valamennyivel ezt kell tenni.

Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium államtitkára a váltásról az az MTI beszámolója szerint azt mondta: július 1-je előtt havonta átlagosan 2,1 millió számláról érkezett adat az adóhivatalhoz, ez a szám már júliusban több mint a tízszeresére, 22,8 millióra emelkedett. Közölte, hogy az online számlázás miatt javult a magyar adóelkerülési mutató.

Az online számlarendszerbe már több mint 910 ezren regisztráltak az államtitkár szerint, aki elmondta azt is, hogy a regisztrációt a koronavírus-járvány miatt, a július 1. és szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó szankciómentes időszak sem befolyásolja. Hiszen a mulasztási bírság alóli mentesülésnek egyetlen feltétele van, a regisztráció. A legtöbb vállalkozó a szankciómentes időszak ellenére sem hagyta az utolsó pillanatra az átállást, és értékhatártól függetlenül minden belföldi adóalanynak kiállított számlájáról küld adatot az adóhivatalba. Az egyre erősebbé váló adótudatosság is közrejátszhatott abban, hogy jelenleg az összes beérkező számlaadatnak több mint 90 százalékát a 100 ezer forint alatti áfatartalmú számláról küldték be.