Elszabadult a járvány vagy sem? - Ezt mutatják a számok

Nem sokat mond a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos magyar statisztika, részben az adatgyűjtés pontatlansága miatt, részben azért, mert úgy tűnik, már csak az a kérdés, hogy mennyire szabadult el a járvány.

A koronavírus-járvány második hullámának kezdete óta folyamatosan nő az aktív esetek száma, de ennél többet nem igazán tudhatunk, mert a tesztkapacitás nem nőtt olyan mértékben, ahogy azt a járvány terjedése megkívánná - írja a 24.hu. Sőt, a hatósági árassá tett tesztelés után sorra húzták le a rolót a magánlaborok, ahol magánszemélyek, cégek teszteltek saját zsebre.

Az ellenzék hiába követeli az ingyenes tesztelést, a kormány álláspontja szerint ez továbbra is azoknak ingyenes, akiket a protokoll szerint tesztelni kell, a többi embernek, cégnek saját felelőssége és költsége a tesztelés. Nyilvánvaló, hogy így kevesebb fertőzöttet találnak. Ennek meg is van a következménye: egyrészt az aktív fertőzöttek hivatalosan regisztrált száma már ahhoz is kevés, hogy abból becsülni lehessen az összes valódi fertőzöttét, másrészt nagyon magas így az új fertőzöttek aránya az elvégzett tesztekhez képest.

Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint 5 százalék az a találati arány, ami alatt a járvány kordában van tartva. Szeptemberben 297 704 tesztet végeztünk, és 21 052 új fertőzöttet regisztráltunk, ami 7 százalékos találati arány, azaz már az előző hónapban kicsúszott a járvány a kormány kezéből a WHO mércéje szerint. A helyzet azóta csak tovább romlott.

Eddig az októberi napok felében 10 százalék felett volt a találati arány, kétszer pedig 14 százalék felett. A WHO iránymutatása szerint 12 százalék felett már komoly hiányosságok vannak a teszteléssel. Lényegében vakon tapogatózunk, de nem csak mi, a kormány is, így pedig jó döntéseket is nehezebb hozni - írja az internetes portál.