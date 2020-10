Elszálltak az árak - így látják a magyarok

Piaci és kormányzati szakértői vélemények ide vagy oda, a magyarok többsége (egészen pontosan 60 százaléka) úgy érzi, hogy a koronavírus-járvány nyomán kialakult gazdasági válságban két számjegyű mértékben, azaz több mint tíz százalékkal nőttek az árak a mindennapokban az egy évvel ezelőttihez képest - derült ki a Napi.hu megbízásából a Pulzus Kutató által készített friss, reprezentatív közvélemény-kutatásból.

A válaszadók további csaknem egyharmada (31 százaléka) számolt be arról, hogy becslése szerint 5-10 százalék közötti az éves drágulás, míg további 7 százalék érzékelt kis mértékű, 1-5 százalék közötti növekedést.

A friss felmérésben csupán a magyarok 2 százaléka (azaz csupán minden ötvenedik) mondta azt, hogy szerinte nem nőttek árak a mindennapokban az utóbbi egy esztendő leforgása alatt. Összehasonlításképpen: a KSH legutóbbi, augusztusi adatai szerint 2020. nyolcadik hónapjában a fogyasztó árak - miután négy hónapja gyorsultak - 3,9 százalékkal múlták felül az egy évvel korábbi, a nyolchavi átlagos drágulás pedig 3,5 százalék volt. Augusztusban - akárcsak júliusban - a legnagyobb inflációt Magyarországon regisztrálták az EU-ban.

Lapunk hasonló megkérdezést végzett el idén májusban is, amikor az áprilisi év/év árindex szintén 2,4 százalékot mutatott, a négyhavi átlagos drágulás pedig 3,9 százalék volt. Az akkori eredmények igen hasonlóak voltak: 57 százalék számolt be két számjegyű "drágulásérzetről", míg 32 százaléka mondta azt, hogy 5-10 százalék között jár az éves áremelkedés, további 8 százalék érzékelt 1-5 százalék közötti növekedést és 3 százalék beszélt változatlan árszintről.

A mostani megkérdezés apropóját az adta, hogy az utóbbi hetekben újra erősödött a vita arról, hogy idén mennyit drágult az élet Magyarországon, illetve a következő hónapok mit hozhatnak. A KSH szeptember 9-én publikálta az augusztusi inflációs számokat. Eszerint júliushoz képest mérsékeltebben, de továbbra is erőteljes, csaknem 4 százalékos ütemben nőttek Magyarországon éves összevetésben a fogyasztói árak - azaz éppen az MNB középtávú 3 százalékos inflációs céljához szabott plusz/mínusz egyszázalékos tűréssávjában maradt. Augusztusban a maginfláció 4,7 százalék, az MNB által számolt indirekt adóktól szűrt maginfláció pedig 4,2 százalék lett. A KSH a szeptemberi inflációs adatokat október 8-án, csütörtökön publikálja.

Az MNB az augusztusi inflációs adatokhoz kiadott gyorselemzésében úgy fogalmazott, hogy a lakosság inflációs várakozását mérő mutatók értékelését - a fogyasztóiár-indexhez hasonlóan - a szokásosnál is nagyobb bizonytalanság jellemzi A mutató augusztusban a júliusi szint közelében alakult, 6-7 százalék között mozogva. Az erre vonatkozó grafikon szerint az inflációs várakozásra vonatkozó toleranciasáv felső széle a korábbi hónapok 5-6 százalék körüli értékével szemben áprilisban 9 százalék környékére ugrott, majd 6-7 százalék közé ment vissza, míg alsó sáv egyre jobb közelíti a 2 százalékot. Ez a folyamatot erősítik meg a Napi.hu megbízásából készült közvélemény-kutatások is.

A jegybank szerint átmeneti az infláció megugrása: szeptemberben még az augusztusihoz hasonló érték jöhet, aztán csökken az árnyomás. A koronavírus-járvány első, tavaszi hulláma után. nyáron, a gazdaság újraindulásának elejét az árazási döntésekben a szokásosnál nagyobb változékonysága jellemzi. Egyrészt a KSH júliusban már szélesebb körben végezte el az árfelírást, másrészt a korlátozások feloldása nyomán néhány részpiacon megugrott kereslet, míg egyes termékeknél - a termelési láncok fokozatos helyreállása miatt - korlátozott volt az elérhetőség. E hatások főként a belföldi üdülési szolgáltatásokat, néhány tartós iparcikket (például személygépkocsik) és alapvető élelmiszereket (kenyér, tej, tészta) érintették. A helyzetet tovább bonyolított, hogy a forint az euróval szembe a június eleji 345-ös szint közeléből nagyot gyengült, szeptember végére 366-ig szaladt, ahonnan csak az MNB tudta lebeszélni, így most jelenleg gy euróért 358 forintot kell adni.

A most publikált kutatásból az is kiderül, hogy Magyarországon a nők 63 százaléka, míg a férfiak 56 százaléka érzékelte úgy, hogy az utóbbi egy esztendőben a mindennapokban két számjegyű mértékben nőttek az árak. A közepes mértékű - de a hivatalos fogyasztói inflációt így is jócskán meghaladó -, azaz 5-10 drágulásról a férfiak 33 százaléka, a nők 29 százaléka számolt be.

A két nem képviselői közül hasonló arányban (7, illetve 8 százalék) mondták azt, hogy kis (1-5 százalék közötti) drágulást érzékeltek, míg a változatlan érzékelt árindexről beszámolók aránya a férfiaknál 3 százalék, a nők körében csupán 1 százalék volt.