Eltűnt személyek keresése - ezen múlik a siker

A hazai mentőcsoportok személykeresési akciói 80 százalékban sikeresek a dolgozó kutyáknak is köszönhetően. Hogy melyik kutyából lehet mentőkutyát nevelni, már kölyökkorban, 3-5 hetes is felmérhető.

A segítőkutyákat egy-egy dedikált tevékenységre képzik ki, vakvezető, személyi segítő, rohamjelző válhat belőlük, a mentőkutyák pedig egyszerre több területen is remekelnek. Vannak köztük rendőrkutyák, személykeresők, drogkeresők, romkutatók, de vízi bevetésre alkalmas állatok is. Hatalmas szerepük lehet terepbiztosításnál: a bombakereső vagy romkutató kutyák 100 százalékos megbízhatósággal jelzik, hogy adott épület biztonságos-e, maradt-e ember a romok alatt, nincs-e robbanószer stb.

A mentőkutyák személykeresésben ugyanúgy bevethetők, mint különböző tárgyak, szerek felkutatásakor. A hazai mentőcsoportok személykeresési akciói 80 százalékban sikeresek a dolgozó kutyáknak is köszönhetően

A mentőkutya kiválasztása nincs fajtához kötve, a lényeg mindössze annyi, hogy milyen a kis csöppség hozzáállása és tűrőképessége. Ez már kölyökkorban, 3-5 hetesen felmérhető, különféle szakmódszerekkel. A leendő mentőkutyák 8-10 hetesen költöznek ahhoz a családhoz, ahol nem csupán kedvenccé, hanem tanonccá is válnak. Kiképzésük alaphangon 3 évet igényel, ugyanakkor ez tulajdonképpen egy életen át tartó tanulási folyamat - tájékoztat az ország legrégebben bejegyzett speciális mentőszervezetének, a szolnoki Életjel Mentőcsoportnak az elnöke.

"Vallom, hogy ebben az esetben is a kutya választja ki gazdáját és kiképzőjét. Én általában úgy mérem fel a kutyák rátermettségét, hogy a közelükbe dobom a kulcscsomóm. Ha nem ijednek meg, nem szaladnak el, hanem érdeklődést mutatnak, akkor az már egy jó pont. Mi jelenleg három kutyával dolgozunk: egy németjuhásszal, egy labradorral és a hazai palettán az egyetlen tacskóval, Smile-val. Ebből is látszik, hogy bármelyik kutyafajból válhat igazi hős. Smile például a 2016-os ecuadori földrengést követő mentési munkálataiban is részt vett romkutatóként, a Hableány hajóbalesetnél pedig nagyban hozzátett az áldozatok felkutatásához" - mondta el Turi László elnök-parancsnok.

