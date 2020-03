Eltűntek a kínai hamis mézek a magyar boltokból

A szigorú hatósági fellépésnek és a folyamatos ellenőrzésnek ­köszönhetően nem kerülhetnek hamisított mézek a magyar boltok polcaira - írja a Magyar Nemzet.

Míg Európa-szerte egyre nagyobb gondot jelent a Kínából beáramló hamisított méz, a hazai piacot az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően sikerült megtisztítani a silány minőségű áruktól, a boltok polcain pedig máig csak eredeti mézek közül válogathatnak a vásárlók - számolt be vasárnapi cikkében a lap.

Ennek egyik oka, hogy a laboratóriumi vizsgálatok sokat fejlődtek, így már szűrhetők a hamisított mézek. "A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) mintavételi eljárása pedig a kiskereskedelem mellett a mézkiszerelő üzemek telephelyeire is kiterjed. A vállalkozókra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség a mai napig él, az így kapott ­információk alapján pedig biztosra vehető, hogy kínai eredetű mézszállítmány közvetlenül nem érkezik hazánkba" - közölte Nagy István agrárminiszter, aki egyébként maga is méhészkedik, vagyis a probléma szegről-végről személyesen is érinti.

Azt ígérte további lépéseket tesznek, hogy szűrjék a hamisítványokat. A cél az, hogy a magyar termelőket még jobban helyzetbe hozzák.

A méhészek helyzetét a klímaváltozás is nagyban nehezíti.