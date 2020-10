Eltűntek a vevők a budapesti patikákból - íme, a magyarázat

A korábbi években megszokott alacsony nyár végi gyógyszerforgalmát hozta 2020 is. A támogatott gyógyszerek 42,6 milliárd forintos augusztusi forgalma az áremeléseket is figyelembe véve még a szezonhoz képest is alacsony. A Covid első hulláma több hónapra kiható komoly átrendeződést generált a gyógyszerforgalomban, a második hullámnak is vélhetően lesznek hasonló hatásai. Várhatóan újra megtörik a lassan normalizálódó gyógyszerforgalmi tendencia.

A nyár végi időszakban szokásos gyógyszerforgalmat mutat 2020 augusztusa, egyedül Budapest teljesített számottevően alul még magához képest is. Úgy tűnik idén a szokásosnál többen hagyták itt a fővárost a nyár végére - írja összefoglalójában Virág Zsolt, az adatok elemzését végző Hiflylabs igazgatósági elnöke. Zöld utat kapott az eddigi leghatékonyabb magyar Covid-gyógyszer A támogatott vényköteles gyógyszerek augusztusi forgalma 42,6 milliárd forint volt, ami 7 százalékkal elmarad a júliusi értéktől, de egy hajszállal meghaladta a 2019. augusztusi értéket. Az év első nyolc hónapjának forgalma 5,6 százalékos pluszban áll az előző év azonos időszakához mérten. A forgalom eloszlására jelentős részben még mindig a nyári szabadságok, és az otthoni munkavégzés fejtette ki hatását. A havi forgalom összességében 13,5 millió doboz gyógyszert jelentett, minden hazai lakosra átlagosan 1,4 doboz támogatott gyógyszer jutott augusztus folyamán. Dobozszámban az augusztusi forgalom 2,4 százalékkal alacsonyabb a 2019 augusztusinál. Az alacsony eladott dobozszámot a gyógyszerárak emelkedése kompenzálta, 2020 augusztusában nagyságrendileg ugyanannyit költöttünk vényköteles gyógyszerekre mint 2019-ben, de ez ténylegesen kevesebb megvásárolt gyógyszerkészítményt jelent - mondja a Hiflylabs szakértője. A regionális adatokból markáns budapesti visszaesés rajzolódik ki. A fővárosban az alacsony júliusi értékhez képest is tovább, 7,3 százalékkal csökkent a forgalom. Az előző évhez képest viszonyítva pedig már 10 százalékos a csökkenés, ami a Covid miatt indult agglomerációs home office jelenségnek és a nyári szabadságoknak együttesen köszönhető. A megyei számok másik végén Somogy, Veszprém és Heves megye áll, ahol az ország többi részével ellentétben az előző évhez képest még nőtt is a forgalom. A Somogy és Veszprém megyei bővülés az átlagnál több belföldi turistának köszönhető, míg Heves megyében a daganatellenes szerek forgalma volt kiugró az országos trendhez képest.

NEAK NEAK Milyen gyógyszert vettek az emberek Gyógyszerkategóriánként nézve a bőrgyógyászati készítmények az átlagnál jobban estek vissza augusztusban, de ez szintén szezonális hatás, mivel minden évben hasonló a trend. Éves alapon azonban több kategóriában is növekedés látszik. Előző év azonos időszakához képest számottevően nőtt a trombózis megelőzésére szolgáló készítmények, a daganatellenes szerek, illetve az antidiabetikus készítmények forgalma. Mind a három kategória növekvő forgalmi volumene ellenére az eladott dobozok száma csökken, azaz a betegek drágább gyógyszereket vásároltak az elmúlt időszakban. A szeptember havi adatok feldolgozása még folyamatban van, de a nyári szabadságok kifutásával, az iskolák újraindulásával és a koronavírus második hullámának felfutásával alapvetően más képet kapunk majd ősztől. A fertőző betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek esetében egyértelműen növekedés, a nem kritikus betegségek kezelése esetén csökkenés várható az egyes orvoslátogatások elhalasztása miatt. A Covid első hulláma több hónapra kiható komoly átrendeződést generált a gyógyszerforgalomban, a második hullámnak is vélhetően lesznek hasonló hatásai, ha nem is feltétlen akkora, mint az elsőnek. Összességében azonban várhatóan újra megtörik a lassan normalizálódó gyógyszerforgalmi tendencia a Hiflylabs elemzői szerint.