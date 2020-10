Elutasítja a kormány a mozgó oltás lehetőségét, lehet sorban állni

Nem támogatja a kormány a főváros vezetésének azt az ötletét, hogy minél több ponton beadathassák maguknak az influenza elleni védőoltást az emberek. Az illetékes hivatal szerint erre nincs igény.

Bécsi mintára mozgó oltópontokat alakított volna ki a fővárosi önkormányzat annak érdekében, hogy az influenzaoltásokat a munkahelyeken (már ahol erre adottak a feltételek), illetve a házi orvosi rendelők mellett Covid-fertőzésnek kevésbé kitett helyen is beadathassák a budapestiek - írja a Népszava Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes tájékoztatására hivatkozva.

Kiss azt is elmondta, hogy a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának előző ülésén szóban elhangzott projektátvállalásra vonatkozó javaslatról egyelőre nem tárgyalt a városvezetés, mivel még nem kaptak semmiféle részleteket tartalmazó előterjesztést arról, hogy ezt mégis miképpen gondolja a kormány.

Az sem egészen érthető, hogy az államnak hirtelen miért vált fontossá a Hermina garázs megépítése, holott korábban éppen Fürjes Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár ajánlotta fel, hogy az erre adott állami támogatást a biodóm befejezésére is felhasználhatja a főváros. Most úgy tűnik, ez a pénz is ugrott.

Az viszont bizonyos, hogy a kormány nem ad engedélyt a 70 milliárd forintos fejlesztési hitel felvételére a fővárosnak - holott Tarlós István főpolgármestersége idején ezt nem tartották ördögtől valónak -, így a beruházások befejezése kérdésessé válik a fokozott kormányzati elvonások, a járvány és a válság okozta forráshiány miatt.