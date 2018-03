Elutazna húsvétkor? Lehet már késő

Ötszörös forgalmat hoz a magyarországi szállodákban a húsvéti négynapos ünnepi hosszú hétvége egy átlagos márciusi hétvégéhez képest a Szallas.hu adatai szerint. Az előfoglalások szerint Heves, Borsod, és Pest megye részesül a legnagyobb mértékben a húsvéti forgalomból, a foglalások fele apartmanba vagy vendégházba szól.

A szállásfoglaló oldal adatai szerint az idei húsvét a foglalások alapján a tavalyi húsvéthoz képest is 6,23 százalékos növekedést jelez. A közleményben Drávai-Mészáros Judit, a Szallas.hu marketing menedzsere elmondta: az átlagos foglalási érték közel 60 ezer forint, míg SZÉP-kártyás fizetés estén csaknem 70 ezer forint, és minden ötödik vendég SZÉP-kártyával fizet - számol be az MTI.

A foglalások csaknem ötöde szól 4 csillagos hotelbe, de a 3 csillagos hotelek ajánlatai is jól fogytak. (Gondokkal küzd a turizmus.)

Az előrejelzés alapján a legnagyobb mértékben Heves (14,19 százalék), Borsod (12,09 százalék) és Pest (8,26 százalék) megye részesül a forgalomból. A húsvétot is népszerű fürdővárosokban töltik a magyarok: Eger, Hajdúszoboszló és Gyula a legnépszerűbb. Erős forgalomra számíthat a főváros, Miskolctapolca, Zalakaros, Szeged, Pécs, Hévíz és Siófok is. A legvonzóbb szálláshelykörnyéki programok között most is ott van az egri vár, a Miskolctapolca Barlangfürdő, a Festetics-kastély és a Gödöllői Királyi Kastély is - közölték.

