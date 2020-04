Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elvenné a kormány a polgármesterek döntési jogát a járvány alatt

Miután hétfőn elfogadta az országgyűlés a felhatalmazási törvényt, a kormányzati jogszabálygyár be is indult: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes éjjel benyújtott egy salátatörvény-tervezetet, amelyben a választott önkormányzatok döntési jogát is felfüggesztenék.

Szabó Dániel , 2020. április 1. szerda, 09:55 Fotó: MTI Fotó / Koszticsák Szilárd

Több törvény egyszerre történő módosítását terjesztette be Semjén Zsolt KDNP-s politikus. Ennek része, hogy a katasztrófavédelmi törvényt úgy változtatnák meg, hogy a választott önkormányzatok, polgármesterek ne dönthessenek önállóan a jövőben. Az Index szerint a szabályozás úgy változik, hogy "a polgármester, a főpolgármester, illetve a megyei közgyűlés elnöke bekezdés szerinti döntéséhez szükséges a megyei, fővárosi védelmi bizottság előzetes jóváhagyása. A megyei, fővárosi védelmi bizottság az előzetes jóváhagyás tekintetében a döntési javaslat beérkezését követő 5 napon belül köteles dönteni, amely határidő jogvesztőnek minősül." Állandósul a rendeleti kormányzás Eddig viszont úgy volt, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármesterek, illetve a budapesti főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke veszi át a helyi önkormányzati közgyűlések jogkörét. Viszont ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Most viszont, az időkorlát nélkülivé tett veszélyhelyzetben - ha a parlament elfogadja Semjén javaslatát - a polgármesterek a jövőben gyakorlatilag semmiről nem dönthetnének önállóan. Helyüket a többnyire fideszes politikusokból és párttagokból kinevezett fővárosi és megyei kormányhivatal-vezetők, valamint a védelmi bizottságban ülő honvédségi, katasztrófavédelmi és a rendvédelmi szervek vezetői vennék át - hívta fel a figyelmet cikkében az Index.