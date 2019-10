Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Elvérzett Macron jelöltje is az EP-ben

Az Európai Bizottság belsőpiacokért és iparért felelős bizottságai titkos szavazással elvetették a francia biztosjelölt, Sylvie Goulard jelölését - írja a Politico.

Goulard Ursula von der Leyen listáján a belső piacért felelős biztosként szerepelt, akinek a feladatai között szerepel az iparpolitikával kapcsolatos munkák felügyelte, a digitális egységes piac támogatása és hozzá tartozik a védelmi iparral és űrkutatással foglalkozó új főigazgatóság.

A francia jelöltet 82:29 arányban szavazták le, egy tartózkodás mellett - mondták a Politicónak EP-képviselők.

A brüsszeli portál szerint a francia biztosjelöltet az EP két szakbizottságában egyrészt egy korábbi ügye miatt faggatták, miszerint európai parlamenti képviselősége idején visszaélt az asszisztensek bérével, illetve EP asszisztenseket használt belpolitikai munkához. Francia sajtóinformációk szerint Goulard a nyáron összesen 45 ezer eurót (körülbelül 15 millió forintot) fizetett vissza az uniós kasszába. Emellett az EP-képviselők kíváncsiak voltak egy amerikai think tanknak végzett munkájára is, illetve a portfóliójának kiterjedtségével kapcsolatban is faggatták.

A liberális Gourlard kritikái leginkább az Európai Néppárttól (EPP) jöttek, amiből néhány EP-képviselő arra következtetett, hogy a leszavazás a jobbközép frakció bosszúja volt Macronon, mert a francia elnök megtorpedózta az EPP elnökének, Manfred Webernek elnöki jelölését az Európai Bizottság élére.

Goulard - aki az Európa Megújul (Renew Europe) liberális-centrista frakció által támogatott jelölt volt - "kilövése" azt is jelenti a Politico szerint, hogy ezzel egy olyan jelölt bukott el, akit az EP három legnagyobb politikai frakciója támogatott.

Korábban a román Rovana Plumb vérzett el, aki a balközép S&D jelöltje volt, illetve Trócsányi Lászlót szavazták le, aki mögött pedig az EPP állt.