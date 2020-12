Ember legyen a talpán, aki átlátja a karácsonyi bolti nyitva tartást

Szenteste napján csak a 20 órás kijárási korlát nem él, a többi igen, így a 19 órás szabály is marad. 14 óra után non-stop bolt, újságárus sem lehet nyitva. Mások a szabályok némileg 25-én és 26-án.

A boltok ünnepi nyitva tartását két joganyag szabályozza, a kereskedelmi és a munkajog. Nem függesztették fel a 19 órás zárási korlátot, így az él az ünnepek alatt is. Nézzük, hogyan lehet shoppingolni az ünnep alatt is.

December 24.

A kereskedelmi törvény kerek-perec kimondja és tételesen fel is sorolja, milyen üzletek kivételek a 14 órás zárási korlát alól, és nem csak most, mindig - írja a blokkk.com kereskedelmi szakblog. Ezek szerint kivételek: vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, valamint az üzemanyagtöltő állomáson belül működő üzletek.

Ezen a napon a kivételek sorában nem szerepel a non-stop bolt. Így ez nem is lehet nyitva ekkor - még tulajdonossal a pult mögött sem - 14 óra után, és nincs ott az újságárus sem. A kereskedelmi törvény nem terjed ki a trafikokra, így azok viszont nyitva tarthatnak 14 óra után.

Él a 19 órás szabály is, így a kivételeknek 19 órakor be kell zárniuk december 24-én is. A benzinkút, a vendéglátóhely és a szálláshely azonban itt is kivétel. A benzinkút így mehet 24 órás üzemmódban.

A szálláshely azonban a veszélyhelyzeti szabályok miatt turistát nem fogadhat, sok közülük nincs is nyitva. Vendéglátóhelyre csak elvitel miatt lehet a veszélyhelyzeti időszakban beugrani, így 24-én is. Az elvitelre viszont nem vonatkozik a 19 órás szabály, a kijárási korlátozás időszakában csak arra kell figyelnie az elviteles vendégnek, hogy 20 óráig haza kell érni. Ez december 24-én viszont nem él, így aki a bejglijét, vagy a halászlevét maga akarja hazavinni, kivételesen bármikor megteheti. De csak ezen az egy napon.

December 25., 26.

Munkaszüneti napokon (december 25. és 26.) nem a kereskedelmi törvény, hanem a munkajog szabályoz, ami a munkáltatóra és a munkavállalóra terjed ki. A munka törvénykönyve nevén nevezi a kereskedelmet a munkaszüneti napi munkaidő beosztásánál. A fő szabály pedig az, hogy munkaszüneti napon alkalmazott nem foglalkoztatható. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a boltoknak zárva kell lenniük.

Kivételt persze enged a munkajog is: munkaszüneti napra rendes munkaidő elrendelhető a munkáltató részéről a kereskedelemben is, tehát kinyithat a bolt, ha rendeltetése ezt indokolja. Az indok pedig az, hogy erre legyen a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó igény.

Nos, az előbbiekből az kerekedett ki, hogy a munkaszüneti napi kivételek egyrészt azok, amelyek a kereskedelmi jog alapján 14 óra után nyitva lehetnek, néhány más bolttal kiegészülve. Ilyen a non-stop kisbolt, ha a tulajdonos, a vállalkozó áll a pult mögött. De 19 órakor ezeknek is be kell zárniuk.

A benzinkút éjjel-nappal mehet, alkalmazottal persze. A virág-, az édességüzletek, a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren működő üzletek alkalmazottai is dolgozhatnak, ha kinyitják a boltot, de él a 19 órás szabály.

A trafik viszont alkalmazottal nem nyithat ki munkaszüneti napon, vállalkozóval igen. December 24-én nincs alkalmazotti foglalkoztatási tilalom, de a munkaszüneti napokon van. A szálláshely és a vendéglátóhely a már említett megszorításokkal nyithat, de a 20 órás kijárási korlát él munkaszüneti napokon is. Posták, más szolgáltatók zárva tartanak munkaszüneti napokon. Az ügyeletes gyógyszertárak természetesen működnek szokás szerint.