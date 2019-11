Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Emiatt is büntethet a rendőr az utakon - használt autókat halmozottan érint

A súlyos balesetek mellett komoly büntetést is kockáztat, akinek probléma van az autója világításával. A hatóságok sem győzik eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez: évről évre kampányt szerveznek. Most kiderült, akár a műszaki vizsgán is elbukhatnak az öregebb autók - figyelmeztet a pénzcentrum.hu.

Az őszi-téli időszakban a járművezetők felelőssége a járművük felkészítése, valamint a saját szemük épségének, a látásuk megfelelőségének biztosítása. Az olyan külső tényezők, mint a sötétség vagy a rossz időjárási viszonyok rontják a látást, a láthatóságot. Rendszeresen ellenőrizni kell az autót, ezen belül pedig azokat az alkatrészeket, amelyek arra szolgálnak, hogy lássunk, látszódjunk - hívta fel a figyelmet a portál megkeresésére Berzai Zsolt alezredes, az ORFK-OBB főtitkára. A biztonságos közlekedés érdekében a hatóságok szerint a következőket kell ellenőrizni az autón:

Lámpák megfelelő működése: az izzók elhasználódnak, tehát évente többször is ellenőrizni kell őket. Ha egy izzó kiég, túlfeszültséget idéz elő és emiatt a másik izzó is tönkremegy, ezért célszerű a kettőt együtt kicserélni. Mindig legyen izzókészlet az autójában!

Fényszórók beállítása: ha a fényszórók rosszul vannak beállítva, ha csak egyetlen fokkal is feljebb hordanak a kelleténél, a szembe jövő gépjármű vezetőit hússzor jobban vakítják! Ha a fényszórók csak egyetlen fokkal is lejjebb hordanak, a világítás hatékonysága huszad részére csökken, ami 30 méteres látáscsökkenést jelent.

Fényszórók tisztasága: a szennyezett fényszóró világítási teljesítményének legalább 30 százalékát elveszíti.

Szélvédő és ablakok: a különböző külső és belső szennyeződések szürkés réteget képeznek, ami rontja a látásminőséget. A felverődő kavicsok okozta repedések továbbá nemcsak a szabad kilátást akadályozzák, hanem egyéb veszélyforrást is jelenthetnek a gépkocsi utasai számára.

Ha valakinek nem működnek megfelelően az autója világításai, súlyosabb hiányosságok esetén akkor akár helyszíni bírságot is kaphat, és szabálysértési feljelentés is lehet az ügy vége. A büntetési tétel 5-től 50 ezer forintig terjedhet - mondta a bírság mértékéről Berzai Zsolt.

Ugorhat a forgalmi is

A magyar autópark eléggé idős: rengetegen járnak 15-20 éves autókkal. Ezeknél a járműveknél még fokozottabban kell figyelni a világításokra. Ugyanis a megfelelési paramétereket meghatározó 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint a tompított fényszórónak - anélkül, hogy a szembejövő jármű vezetőjét vakítaná - az út felületét a jármű előtt sötétben, tiszta időben legalább 40 méter - mezőgazdasági vontató és lassú jármű előtt legalább 30 méter távolságon meg kell világítania. Berzai megerősítette, hogy amelyik gépjármű nem felel meg a rendelet követelményeinek, azt a műszakin sem engedik át - írja a pénzcentrum.hu.