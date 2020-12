Ennyi pénzből gazdálkodhat Budapest jövőre

Karácsony Gergely pénteken kihirdette a fővárosi önkormányzat 2021-es összevont költségvetését a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva. A főpolgármestert a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet jogosítja fel a döntésre, amely a főváros honlapján vált elérhetővé - írja az MTI.

A jövő évi költségvetés főösszege 396,1 milliárd forint. A jogszabály az önkormányzat költségvetési bevételeit 249 milliárd 406 millió 76 ezer forintban, kiadásait 390 milliárd 7 millió 398 ezer forintban állapítja meg.

Az így keletkező 140 milliárd 601 millió 322 ezer forintos hiányt az előző év maradványának - 63 milliárd 100 millió forintos - igénybevételével, a hitelszerződések alapján lehívni tervezett 45 milliárd 513 millió 915 ezer forintból, a belföldi értékpapírok - 38 milliárd 81 millió 444 ezer forintos - bevételeiből finanszírozzák. Ugyanakkor 6 milliárd 94 millió 37 ezer forintot hiteltörlesztésre kell fordítania a fővárosi önkormányzatnak.

A véglegessé vált javaslatban az olvasható, hogy a fővárosi önkormányzat pénzügyi helyzetére már 2020-ban hatott a koronavírus-járvány okozta egészségügyi, gazdasági és szociális válság, amelyet "csak tetéztek a kormányzati megszorítások". Októberben 69 milliárd forintos átrendezést kellett végrehajtani a folyó évi költségvetésben - emlékeztettek.

A költségvetés-módosítás egy része a 2020. évi költségvetésben szereplő feladatok törléséből vagy csökkentéséből megoldható volt, ugyanakkor jelentős forrásokat kellett átcsoportosítani a későbbi évek működési és felhalmozási költségvetésének sajátforrás részéből is.

"Miközben egy ilyen hármas válsághelyzetben a jövőnket, azaz az állampolgárok szükségleteinek megoldását kéne terveznünk, a költségvetési megszorításokkal már nemcsak a jövőnk, hanem a jelenünk is bizonytalanná vált" - fogalmaztak az előterjesztésben.

Mint írták, a kormányzat a nagy cégek tárgyévi iparűzési adó feltöltési kötelezettségének eltörlésével egyszeri, a likviditásban jelentkező 40 milliárd forintot, a szolidaritási adó megemelésével több mint évi 25 milliárd forintot, a Fővárosi Vízművek közműadójának emelésével több mint évi 2,5 milliárd forintot vesz ki közvetlenül "a budapestiek zsebéből". Ezt még tetézik az olyan "kisebb" tételek, mint a budapesti parkolás - mérhetetlen környezetszennyezéssel együtt járó - ingyenessé tétele, a 2020. évre jóváhagyott központi költségvetési támogatások "egyoldalú átütemezése, vagy a hulladékgazdálkodás központosítása, majd privatizációja".

A költségvetés tervezése során fontos pénzügyi megtakarításokat is eredményező szervezeti változásokról is dönteni kellett. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében, a szigorúan tervezett kiadások mellett is 79,9 milliárd forint saját, későbbi fejlesztésekre félretett forrást kell bevonni finanszírozási bevételként.

"Ezzel a főváros korábban felhalmozott tartalékai tulajdonképpen kimerültek, új fejlesztési feladatok finanszírozása az újabb tartalékok képzéséig lényegében csak támogatásból lehetséges" - mutattak rá a költségvetési javaslatban.

Karácsony Gergely a költségvetésen kívül egyebek mellett döntött arról is, hogy a jövő évre 10 százalékkal megemelik a gyermekétkeztetés díját a főváros tulajdonában álló ingatlanokban működő óvodákban és iskolákban. Az emelést kezdeményező Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes azzal indokolta a változtatást, hogy az étkeztetési díjakat 2015 óta nem emelték, azóta pedig drasztikusan növekedtek az élelmiszer árak, a közüzemi díjak, továbbá a bérköltségek.