Ennyi pénzt utalt át Brüsszel eddig

A Magyarország rendelkezésére álló források 32 százalékát, összesen 2580 milliárd forintot utalta át már Brüsszel. Ezzel az uniós középmezőnybe tartozunk.

A 2014-2020-as uniós ciklusban a Magyarország rendelkezésére álló források 32 százalékát már átutalta Brüsszel - derül ki az Európai Bizottság adataiból. A Világgazdaság cikke szerint az évtized végéig tartó hétéves programozási időszakban hazánk 29,64 milliárd euróból gazdálkodhat, ebből 4,63 milliárd a nemzeti önrész, az Európai Unió pedig 25,01 milliárd eurót ad. A bizottság a rá eső részből eddig 8,08 milliárd eurót, több mint 2580 milliárd forintot folyósított.

A 32 százalékos részaránnyal Magyarország a - most még - 28 tagországból álló uniós mezőnyben a 12. helyet foglalja el. Bár ezzel a teljesítménnyel 2 százalékponttal meghaladjuk az uniós átlagot, ne feledjük el, hogy Finnországon (56 százalék) kívül már Írország és Ausztria beruházásai, fejlesztései is olyan stádiumban vannak, hogy az Európai Bizottság az előlegekkel és a teljesítésalapú számlákkal együtt kiutalta a nekik járó források felét. A kört a 2004-ben csatlakozott országokra szűkítve viszont már azt látjuk, hogy csak Ciprus (40 százalék), Észtország (37) és Litvánia (34) jár valamivel előrébb, azonban megelőzzük Lengyelországot (31), Lettországot (31), Szlovéniát (28), Csehországot (26), Szlovákiát (26) és Máltát (25) is.

A támogatások odaítélése alapján - a bizottsági adatbázis szerint - Magyarország az EU éllovasa 104 százalékos mutatóval. Ez úgy lehetséges, hogy a kormány az előzetesen megállapított uniós társfinanszírozású keret 10 százalékos állami kiegészítéséről döntött.

Hazánk után Málta és Portugália következik 84 és 82 százalékkal. Itthon azért kulcsfontosságú, hogy záruljon az olló a két adat között, mert ha túl nagy a különbség a megítélt források és azok tényleges brüsszeli kifizetése között, rést üthet a költségvetés pajzsán az uniós projektek nagymértékű állami előfinanszírozása - írta a Világgazdaság.