Ennyit költene a kormány a Nemzeti Humán Reprodukciós Programra

A kormány meghirdette a meddőség kezelésére, a Nemzeti Humán Reprodukciós Programot, amelyre jövőre 3 milliárd 355 millió forintot kíván fordítani.

A Nemzeti Humán Reprodukciós Programról szóló rendelet a Magyar Közlönyben jelent meg. A jogszabály kiemeli, hogy a kormány kiemelt célként határozza meg Magyarország demográfiai stabilitásának elérését, a humán reprodukciós eljárásokhoz történő egyenlő hozzáférés megteremtését. Ennek érdekében az emberi erőforrások miniszterének 2020. július elsejéig ki kell dolgoznia a művi megtermékenyítés egységes szakmai elveken, valamint eredményszemléleten alapuló finanszírozási rendszerét - mind a női, mind a férfi eredetű meddőség esetében - és elő kell készítenie a szükséges jogszabály módosításokat.

A jövő évi költségvetésből erre a célra 3 milliárd 355 millió forintot hagyott jóvá a kormány, amiből 2 milliárd 557 millió forint a gyógyító-megelőző ellátást terheli, míg 798 millió lesz a gyógyszertámogatás.

Az előzményekről: január elsejétől ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt, jelenleg is finanszírozott gyógyszerek és meddőségi beavatkozások - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára december 19-én sajtótájékoztatón, Budapesten. Novák Katalin közölte: szintén ingyenes lesz a meddőségi vizsgálat a nők és a férfiak számára is 2020. július elsejétől. A területen eltörlik a teljesítmény-volumen korlátot, azaz "a jövőben nem lehetnek várólisták a meddőségkezelésben".

Magyarországon mintegy 150 ezer pár küzd meddőségi problémákkal, ők szeretnének gyermeket, gyermekeket, de valamilyen okból nem tud természetes úton gyermekük foganni - ismertette az államtitkár.

Ezt megelőzően - rendeletben - hat meddőségi centrumot vont állami ellenőrzés alá a kormány. Ezek a következők:

a budapesti székhelyű Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgálató Kft.,

a budapesti székhelyű Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft.,

a szegedi székhelyű Kaáli REK Reprodukciós Központ Kft.,

a tapolcai Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft.,

a budapesti Várandós Egészségügyi Szolgáltató Kft.,

a budapesti Sterilitas Egészségügyi Ellátó Kft.