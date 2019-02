Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

EP-választások: az LMP önálló listát állított

A többi ellenzéki párthoz hasonlóan az LMP is önálló listával indul az európai parlamenti (EP-) választáson, a listát Vágó Gábor vezeti - írja az MTI.

Az LMP önálló indulásáról szóló kongresszusi döntésről Keresztes László Lóránt társelnök számolt szombaton sajtótájékoztatón. Arról, hogy a listát Vágó Gábor korábbi országgyűlési képviselő vezeti, maga a politikus tájékoztatta az MTI-t a sajtótájékoztatót követően.

Keresztes László Lóránt közölte a kongresszus önkormányzati választási együttműködést érintő döntését is, eszerint a kormánypártok és a Mi Hazánk Mozgalom kivételével helyi szinten nyitottak olyan értékalapú együttműködésre más szervezetekkel, amely lehetőséget ad a valódi változásra, az ökopolitika megvalósítására. Hangsúlyozta: az együttműködés elvi kereteit határozták meg a helyi szervezeteik számára.

Arra a kérdésre, hogy az önkormányzati választáson tud-e értékalapú együttműködést kötni az LMP a Jobbikkal, a társelnök azt felelte: azon a választáson az együttműködésnek mindig helyből kell indulnia, nem szükséges, hogy pártvezetők leüljenek egymással tárgyalni. Az LMP ügyek mentén bárkivel együttműködik - erősítette meg.

Közölte azt is: hitelesnek tartják a Jobbik néppárti fordulatát, hiszen következménye van annak, ha például egy antiszemita megnyilvánulásra fény derül. "Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton ügyeiről lehet vitatkozni, de sem Sneider Tamással, sem Gyöngyösi Mártonnal nem kívánunk az önkormányzati választáson együttműködni" - válaszolt egy másik kérdésre.

A társelnök beszámolt arról is, hogy a Lehet Más a Politika kezdeményezés párttá alakulásának tízéves évfordulóján tartott kongresszus EP-kampánynyitó is egyben, de meghatározták 2022-ig tartó stratégiájukat is, vasárnap pedig az európai parlamenti programjukról határoznak.

A kongresszuson és a sajtótájékoztatón részt vett Thomas Waitz, az Európai Zöld Párt elnökségének osztrák tagja, aki üdvözölte, hogy az LMP világos zöldpolitika képviseletével méreti meg magát az EP-választáson, hangsúlyozva a klímaváltozás problémáját, amelyre szerinte közös európai választ kell adni.

Felvetette azt a problémát is, hogyan lehetne a multinacionális vállalatokat korrekt adózásra bírni. Mint mondta, az is európai szintű választ igényel, hogy amíg a kisebb vállalatokon behajtják az adókat, a nagyobbak, mint például az Amazon, elkerülik azt. A társadalmi igazságosság kérdését is közösen kezelendő feladatnak ítélte.

A politikus kérdést kapott arról, hogy egy liberális párt tagjaként hogyan értékeli az LMP együttműködését a Jobbikkal, amelynek politikusai többször keveredtek antiszemita botrányokba. Azt felelte: valóban kritikus a Jobbikkal szemben, de látni kell, hogy a parlamenti demokráciában a kétharmados kormánytöbbséggel szembenéző ellenzéki pártoknak együtt kell működniük. Szólt a Jobbik átalakulásáról is.

Kijelentette azt is: Soros György üzletember és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnökének ábrázolása a kormánypártok plakátjain a harmincas évek fasiszta plakátjaira emlékeztetik.