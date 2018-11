Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Építkezési óradíj: áremelésről döntött a kormány

Az eddigi 2870 forintról 3300 forintra emelkedik az építőiparban a minimális - áfa nélküli - ajánlott rezsióradíj - derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyből.Közel

A szektort képviselő Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság javaslatára módosított rezsióradíj 15 százalékos emelkedésnek felel meg.

Az építőipar kialakult jelentős kereslet az egyik tényező, amely szükségessé tette az óradíjemelést. Az építőipar ugyanis látványos bővülést mutatott az elmúlt időszakban. A 2016-os zuhanás után 2017-ben 30 százalékkal, az idei év első kilenc hónapjában pedig 23 százalékkal nőtt a termelés. Köszönhetően többek között az uniós forrásokon alapuló, valamint állami beruházásoknak és a lakásépítéseknek.

Közben az építőiparban foglalkoztatottak száma is jelentősen emelkedett: idén július és szeptember között átlagosan 335 ezer embernek adott munkát az szektor, ami 31 százalékos növekedés jelent ötéves távlatban, hasonlóan magas foglalkoztatásra pedig legutóbb 2006-ban és 2007-ben volt példa. Bár sokkal több ember dolgozik az építőiparban, a kereslet miatt mégis munkaerő- és kapacitáshiány sújtja az ágazatot. A munkaerőhiányban szerepet játszik az is, hogy a piaci szereplők szerint rengeteg szakember távozott külföldre a magasabb fizetések miatt. Pedig itthon is több jut amúgy: például a lakásépítéseknél 33 százalékkal nőtt 2010-hez képest, ezen belül a munkaerőköltség 53 százalékkal nőtt. Ehhez jön még a szintén felszálló ágban lévő anyagköltség, amely közel 20 százalékkal nőtt 2010 óta.