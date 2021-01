Equilor: lerázhatja magáról a járvány hatásait magyar gazdaság

Idén már érzékelhető növekedés lehet a hazai gazdaságban a tavalyi 6 százalékos megroggyanást követően az Equilor helyzetértékelése szerint. A befektetőház a legtöbb területen normalizálódást vár a hazai és a globális viszonyokban, miközben idén is marad a gyenge forint és az alacsony hozamkörnyezet miatt élénk érdeklődés lehet a részvények iránt.

A sok bizonytalanság ellenére idén talpra állhat a gazdaság, Magyarországon és globális szinten is az Equilor Befektetési Zrt. legfrissebb elemzése alapján.

Magyarországon a tavalyi harmadik negyedévben erőteljes felpattanás volt a gazdaságban, azonban a novemberben újra bevezetett járványügyi korlátozások miatt az utolsó negyedévben újabb visszaesés várható, elsősorban a szolgáltatási szektorban. Az Equilor szerint az év második felében intenzív bővülés indul a hazai gazdaságban és az év egészében sikerülhet elérni a 4 százalékos GDP-növekedést. Ezt segítheti a támogató kormányzati gazdaságpolitika és a laza monetáris politika. A válságból való kilábalást nagymértékben befolyásolja a járvány lefutása, a korlátozások feloldásának üteme - mondta Török Lajos, az Equilor vezető elemzője a kitekintő ismertetésekor.

A korlátozások fokozatos feloldásával a lakossági fogyasztás intenzív növekedése várható, mely elsősorban a szolgáltatási szektorban és a belföldi turizmusban jelentkezhet. A munkaerőpiaci folyamatok a korábban vártnál kedvezőbben alakultak, a munkanélküliségi ráta nem érte el az 5 százalékot. Amennyiben a korlátozások elhúzódnak a kis- és középvállalatok egy része forráshiányos állapotba kerülhet, akkor ismét emelkedhet a munkanélküliség.

A hiány gyorsan, az államadósság lassan mérséklődhet

A GDP-arányos államadósság a tavalyi jelentős emelkedést követően idén minimálisan mérséklődhet, és az év egészét tekintve 79,5 százalékon alakulhat. Majd visszatérhet a lassú csökkenő pályára, de Török szerint a tavalyi válság adósságnövelő hatásának ledolgozására legalább 5-8 évre lesz szükség. A költségvetési hiány a válságkezelés miatt elszaladó költések okán a tavalyi 9 után erőteljesen mérséklődhet: idén a GDP 4 százalékán alakulhat, majd legkorábban jövőre térhet vissza a 3 százalékos szintre. Vagyis ekkorra az Equilor szerint már ismét meg tud felelni a válság előtt előtti uniós toleranciaértéknek a magyar gazdaság.

Elképzelhető, hogy az MNB a gyorsuló forintgyengülést követő tavaly szeptemberi kamatemelése után az egyhetes betét kamatszintjét visszacsökkenti 0,6 százalékra, amennyiben a következő hónapokban tovább erősödik a kockázatvállalási hajlandóság a globális piacokon és gyengül a dollár. Ameddig azonban az inflációs kockázatok indokolják, az alapkamat marad 0,6 százalék, míg az egyhetes betét kamata 0,75 százalék.

A forint marad a mostani szinteken

Az inflációs kockázatokat jelentősen befolyásolja a forint árfolyama, így csak abban az esetben várható lazítás, ha az év során erősödne a hazai fizetőeszköz, illetve az olaj árfolyama sem szabadulna el. A forint árfolyamának régóta tartó trendszerű gyengülése tavaly, elsősorban a pandémia miatt felgyorsult, azonban erre idén nem számítanak az Equilor elemzői.

Az idei évben is hasonló folyamatokra lehet számítani, azonban könnyen lehet, hogy az erősödés irányába is kicsit könnyebb szívvel engedné most el a jegybank a forintot, azaz egy 350, vagy az alá történő kilengés még nem kongatna vészharangokat az egyébként tartósan forintgyengülésre berendezkedett gazdaságpolitikában.

Összességében az euró/forint árfolyama rövid távon maradhat a 355-365-ös, fél éve fennálló sávban, az év végére ismét a lépcsőzetes gyengülés irányába mozdulhatunk el, és történelmi rekordok közélbe kerülhetünk. Kamatemelést a Magyar Nemzeti Banktól legkorábban 2022 első félévében vár az Equilor.

Vonzó lesz a részvény

Az Equilor szerint a jegybankok nemzetközi szinten idén is folytathatják likviditásnövelő programjaikat, historikusan alacsony szinteken tarthatják a kamatokat, miközben az inflációkövetést is felülvizsgálták és lazítottak a szabályokon, azt jelezve, hogy évekig maradhat az alacsony hozamkörnyezet. A jegybanki mérlegek tovább hízhatnak, a pénzügyi rendszert pedig továbbra is a likviditásbőség fogja jellemezni.

Tavaly a részvénypiacokon is történelmi mozgásokat láthattunk: az év első negyedévében a nagy gazdasági válság óta nem látott esések voltak, majd a Fed beavatkozásának köszönhetően soha nem látott sebességgel történt meg a visszarendeződés. Az év végén pedig már történelmi csúcsokon zártak a legfontosabb amerikai indexek, januárban pedig az európai indexek között is volt olyan, mely elérte korábbi legmagasabb értékét. Mint azt a Napi.hu kérdésére Török elmondta, Joe Biden megválasztása amerikai elnökké és az eddig nyilvánosságra hozott programja várhatóan nagy lökést jelenthet a különböző zöld technológiáknak.

A kötvénypiacon a lakossági állampapírok mellett a magas kockázatú kötvények között érdemes válogatni, míg az inflációs félelmek megjelenésével egy nyersanyagár-emelkedési ciklus is elindulhat.

Az Equilor előrejelzései Magyarország 2019 2020e 2021e 2022e Reál GDP változása 4,9% -6,0% 4,0% 4,0% Fogyasztói árindex változása 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% Államháztartási egyenleg -2,0% -9,0% -4,0% -3,0% GDP-arányos államadósság 66,3% 80,0% 79,5% 78,0%