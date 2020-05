Érdemes lecserélni az otthoni hűtőgépet? Melyikre?

Még mindig meglehetősen sok elavult hűtőgép van a magyar háztartásokban. Az új hűtőgép beszerzésénél érdemes résen lenni, mert jelentősek a különbségek egy nemzetközi független teszt szerint, amelyet a Tudatos Vásárlók Egyesülete tett közzé. A 250 ezer forint alatti kategóriában szereplő gépek között 130-160 ezerért van kiemelkedő és gyatra teljesítményt nyújtó készülék. Hűtőgépkisokos a Bukszától.

A háztartások egyik legfontosabb kelléke az éjjel-nappal üzemelő hűtőgép. Magyarországon szinte minden háztartásban van hűtőgép, a mosógép mellett majdnem 100 százalékos az ellátottság.

A közel 4,7 millió hűtőgép jelentős része azonban korszerűtlen, a hazai elektronikaikészülék-gyártókat tömörítő szakmai szövetség, az Applia - 2017-es adatai szerint - több mint 57 százaléka 2010 előtti gyártmány, ezeknek a fogyasztása pedig jóval - több mint 40-200 százalékkal - nagyobb, mint a korszerűbb gépeké. Az arány az utóbbi években javulhatott, de konkrét hivatalos adatok még erről nincsenek.

Méretek, centik, literek, extrák

Ha pedig új hűtőt vásárol valaki, akkor első körben a legfontosabb a méret. Ugyanilyen fontos, hogy mekkora az adott hűtő belső térfogata, azaz mennyi élelmiszer fér bele. A hűtőt nem érdemes olyan helyre tenni, ahol meleggel találkozhat, ezért nem érdemes az ablakhoz vagy a sütő mellé helyezni. Ha mégis csak az utóbbi mellett kaphat helyet, akkor a két gép közé érdemes hővédő tükörfóliát tenni.

Érdemes tisztázni a vásárlás előtt azt is, hogy a vásárlási szokásokhoz passzoljon az adott hűtő fagyasztója. Egy-két fős családnak jellemzően elég lehet egy 100-150 literes hűtőgép, ha ennél többen vannak, akkor fejenként nagyjából 60 literrel kell nagyobb gép. Ez azért is fontos, mert egy nagyobb méretű hűtő többet fogyaszt. Lényeges, ha valaki sok mirelit terméket szeretne, akkor nagyobb térfogatú - jellemzően 100 literes, több fiókos - fagyasztóval ellátott hűtőgépre lesz szüksége, ezeknél jellemzően alul van a fagyasztó. Ugyanez igaz fordítva, aki nem szeretne felhalmozni és ritkán eszik fagyasztott élelmiszert, akkor elég lehet az olyan hűtőgép, amelynél a felső részen van az 50-80 literes fagyasztó. Szintén érdemes a vásárlás előtt feltérképezni az extrákat: a frissen tartó rekesz, ezekben fagypont körüli a hőmérséklet és a gyorsan romló élelmiszerek - például húsok, zöldségek - tárolására találták ki.

Vizsgáztak a hűtőgépek

A Tudatos Vásárlók Egyesülete rendszeresen publikálja a különböző háztartási gépek és mindennapos otthoni kellékek nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együttműködésben készített tesztjét. A legnépszerűbb háztartási gépeket több év alatt rendszeresen vizsgálják a független laboratóriumban, a TVE hűtőgép- és fagyasztólistáján már 275 hűtőgép eredménye megtalálható, vannak köztük korábbi években tesztelt gépek, amelyek ma már kifutóban vannak a piacról, de bekerülnek a gyártók újabb készülékei is a tesztek frissítéseinél.

A hűtőgépek tesztje az EN 62552 nemzetközi előírás alapján történt, minden egyes termék esetében azonos körülmények között, automatizált módszerrel. A tesztelés során a készülékek szabályozott hőmérsékletű teszt kamrában voltak. A vizsgálatok alatt nem igazi élelmiszert használtak a tesztelők, mivel azok szerkezete, textúrája, mérete nagyban befolyásolta volna az eredmények összehasonlíthatóságát. Ehelyett az ételekhez hasonlóan viselkedő teszt tárgyakat (egységes méretű, egységes töltetű, hőmérővel ellátott "csomagokkal" vizsgálták a gépeket. A hőmérőszenzorok a hűtőbe helyezett teszt tárgyakból közvetlenül a számítógépre továbbították az adatokat. Emellett nézték a gépek energiafogyasztását, zajosságát, rezgését, szigetelését is. A mezőnyben szereplő hűtőgépek maximálisan 100 százalékos eredményt érhettek el, ilyen a teszteredmények szerint nem volt, a legjobb gépek 90 százalékos eredményt értek el.

Miért kell fizetni a tesztekért? A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza évek óta publikálja a Tudatos Vásárlók Egyesülete (TVE) által ismertetett, nemzetközi laboratóriumban végzett teszteket. Az elmúlt időszakban több olvasó érdeklődött arról, hogy az adott cikkekből miért nem derül ki a tesztek konkrét eredménye, vagyis az, hogy pontosan melyik gép hányadik helyen végzett, melyik a legjobb, legolcsóbb stb. Ennek az az oka, hogy a tesztek megrendelőjének és jogtulajdonosának, a - Tudatos Vásárlók Egyesületével együttműködő - International Consumer Research and Testing Ltd.-nek (ICRT) ez az előírása. A gyártóktól független nemzetközi ICRT hálózata világszerte fizetős tesztekkel segít a vásárlóknak: egységesen kidolgozott módszertan és szempontrendszer alapján készíti a teszteket akkreditált laboratóriumokban. Egy-egy termékteszt nemzetközi szinten zajlik, amelyeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete tesz magyarul is elérhetővé és az adott termékek magyarországi árát is publikálja, ha azok megtalálhatóak a piacon. A Napi.hu szerkesztőségi blogja, a Buksza pedig nem kap pénzt, jutalékot vagy egyéb juttatást a teszt készítőitől. Egy-egy tesztért kevesebb mint 2 ezer forintot kell fizetni, ez az összeg egy-egy háztartási gép árának töredéke, így, aki a független laboratóriumban vizsgált termékek közül szeretne a legjobbak közül választani és belefér a büdzsébe, azoknak érdemes a tesztet megnézniük a vásárlás előtt. A cikkben szereplő hűtőteszt részletes eredményeit itt meglehet megnézni . A különböző háztartási gépek - köztük hűtőgépek, mosógépek, mosogatógépek - tesztjei pedig itt érhetőek el.

Egy márka, többféle eredmény

A 275 vizsgált gépek ára 52 ezer forinttól 900 ezer forintig terjed. A legdrágábbak között vannak óriási, kétajtós gépek, ám ezek az áruk és a méretük miatt nem feltétlenül az átlagos háztartások célpontjai.

A Buksza (a Napi.hu szerkesztőségi blogja) ezért a maximum 250 ezer forintba kerülő kombinált - azaz fagyasztóval rendelkező - hűtőgépeket nézte meg, amelyeknek a hűtőtérfogata jellemzően 200 liter, a fagyasztóterük pedig 40-100 liter körüli. Ez egy család számára megfelelő méret lehet. A tesztben szereplő, hűtőgépek többségének éves fogyasztása durván 200-300 kilowattóra a gyári adat szerint, ez azt jelenti, hogy éves szinten a hűtőgép áramszámlája 7-11 ezer forint.

A teszt során a legjobb eredmény a 100 százalék volt, a legjobbak 80-90 százalékos eredményt produkáltak, a legrosszabbak viszont 40 százalék alatti mutatóval végeztek. A különböző márkák közül az LG, a Liebherr, a Candy és a Gorenje is delegált gépeket az élmezőnybe, A mezőny hátsó felében pedig olyan ismert márkák gépei is megtalálhatóak, mint az Indesit, az Elextrolux, Beko vagy éppen a Zanussi. Fontos, hogy egy-egy márkának több gépe is szerepel a tesztben és több márkának van olyan gépe, amelyik a ranglista első harmadában kapott helyett, de olyan is, amelyek jóval gyengébb helyet szereztek. A teszt végeredményéből kiderül, hogy bőven 150-160 ezerért vannak olyan hűtők, amelyek kiemelkedő - 81-86 százalékos - eredményt értek el, azaz szinte ugyanúgy szerepeltek, mint a 200-250 ezer forintba kerülő társaik. Arról nem beszélve, hogy a listán akadnak majdnem ugyanennyibe kerülő gépek, amelyek viszont 50 százalék alatti eredménnyel zártak.

Megjegyzés: Az értékelés során a hűtés 20, a fagyasztás 20, a hőmérséklet-stabilitás 20, az energiafogyasztás 20, a szigetelés 8, a rezgés, zaj 8, a használhatóság 4 százalékos súllyal szerepelt, a főbb szempontokat 0-tól 5-ig tartó iskolai osztályzat szerint vették figyelembe. Ezek összesítése után súlyozva adták meg, hogy egy-egy hűtőgép a megszerezhető pontok hány százalékát kapta meg.