Érdemi intézkedéseket sürget az agráriumban a koronavírus járvány miatt a MOSZ

A koronavírus járvány miatt az eddigi intézkedéseknél sokkal többre van szükség a mezőgazdaságban, élelmiszerre minden körülmény között szükség van - hívta fel a figyelmet a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ).

A MOSZ rámutatott arra, hogy a koronavírus járvány pusztító gazdasági hatása nem kíméli a mezőgazdaságot sem. Ez egy speciális ágazat, itt nincs lehetőség a munkafolyamatok felfüggesztésére. Élelmiszerellátás biztonsági, gazdasági és szociális érdek, hogy a mezőgazdasági munkák ne álljanak le - hangsúlyozta a szervezet.

Ennek ellenére a válságtól szenvedő agráriumra szabott intézkedés alig született. Bejelentettek néhány - többek között a MOSZ által javasolt - döntést (például a Vidékfejlesztési Program feltételeinek könnyítése), de ennél sokkal többre, határozottabb beavatkozásra van szükség az érdekképviselet szerint. Ugyan ígérték a támogatások kifizetésének felgyorsítását, de továbbra is vannak, akik még a tavalyi támogatásukhoz sem jutottak hozzá. Ez ügyben azonnal lépni kell a MOSZ szerint.

A más gazdasági ágazatokban már bevezetett adó és járulékkedvezményt kiterjesztették ugyan néhány kisebb szektorra (például vágott virág-termesztők, vadgazdálkodók, kisüzemi sörfőzők), de az érdemi, komoly piaci zavarokkal küzdő mezőgazdasági ágazatok segítség nélkül maradtak. Ezért be kell vonni a kedvezményezetti körbe a zöldség-gyümölcs termesztőket, állattartókat (akiket egyéb járványok is sújtanak), vagy éppen a helyi vágóhidakat, tejfeldolgozókat is.

A termelők széles rétegének segítséget nyújtó beavatkozásokra van szükség a szervezet szerint. Ilyenek lehetnek például - mint ahogy a MOSZ erre már javaslatot tett - az idény és alkalmi munkához kapcsolódó közterhek átmeneti eltörlése, foglalkoztatásmegőrző támogatás indítása, kistermelők átmeneti mentesítése a közterhek megfizetése alól, munkahelyi étkeztetés adómentességének megteremtése, a személyes közreműködést igénylő eljárások felülvizsgálata. Ezen javaslatok költségvetési kihatása elenyésző, de a gazdálkodók számára nagy segítséget jelentenének.

A lejáró haszonbérleti szerződéseket azonnali hatállyal meg kell hosszabbítani legalább az év végéig - véli a szervezet. A MOSZ emlékeztetett arra, hogy a földforgalmi törvény több fontos kérdésben személyes nyilatkozattételt ír elő. Ezeket fel kell függeszteni és gyorsítani szükséges a földforgalmi eljárásokat, hogy az eladónak ne kelljen minimum fél évet várnia a földje vételárára. Előre tekintve pedig, a beruházások ösztönzése érdekében a járvány által gazdaságilag leginkább sújtott ágazatokban - a termelők közti diszkriminációkat megszüntetve - meg kell hirdetni a vidékfejlesztési alap még felhasználható, 100 milliárd forintot meghaladó forrásait.