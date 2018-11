Érkezik a havas fordulat

Az elmúlt héten jellemző borús, csapadékos időjárás még kitart a hét első napjaiban is - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Kedd estig még folytatódik a borult, csapadékos időjárás. Kedden az esőt az északi országrészben havazás váltja fel, máshol eső, havas eső, hó egyaránt előfordulhat.

A csapadék intenzitása csökken, szerdán felszakadozik a felhőzet, és a hétvégéig többnyire napos, száraz időre van kilátás. Szombaton a változó felhőzetből a Dunántúlon csapadék is előfordulhat, majd vasárnap ismét száraz időre lehet számítani.

A héten hideg idő lesz a jellemző, télies hőmérsékletekkel. A lehűlés már kedden elkezdődik, ekkor napközben sem emelkedik számottevően a hőmérséklet, szerdán hajnaltól pedig országszerte fagyos reggelekre kell készülni.

A hóval borított tájakon a hét második felében akár -10 fokig is lehűl reggelente az idő, de máshol is -5 fok körüli értékek várhatók, és napközben is csak 0 fok körül alakul a hőmérséklet. A talajhőmérséklet is napról napra csökkenni fog, és vasárnapra más országszerte kevéssel fagypont alatt alakul az 5 cm-en mérhető érték.