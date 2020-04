Erős hidegfront hoz időjárási fordulatot

Hétfőn éjszaka markáns hidegfront robog át rajtunk, amely jelentős lehűlést hoz. Addig kitart a 20-25 fokos meleg idő - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Vasárnapra virradó éjszaka többnyire derült vagy gyengén felhős idő várható, a Dunántúl egy részén lehet több a felhő. Csapadék nem lesz. Gyenge vagy mérsékelt marad a változó irányú szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, de a fagyzugos tájakon gyenge fagy előfordulhat, a vízpartokon, a belvárosi területeken, illetve a magasabban fekvő helyeken pedig enyhébb is lehet a hajnal.

Vasárnap a többórás napsütés mellett elsősorban az ország északnyugati, északi felében gomolyfelhők képződnek, majd délután nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet. A legtöbb napsütés az Alföldön valószínű. Az Alpokalja fölé egy-egy zápor besodródhat. A déli szelet élénk, a Kisalföldön néhol erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 8 fok között alakul, de a fagyzugos tájakon gyenge fagy is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható - írja az OMSZ.

Hétfőn magasszintű felhőzet szűri a napsütést, eleinte csupán a keleti, északkeleti országrészben lehet alacsonyabb szintű felhőzet, arrafelé már a reggeli, délelőtti órákban kisebb eső, záporeső is előfordulhat. Délutántól már többfelé megvastagodik a felhőzet, és az ország északi felén többfelé lehet záporeső, néhol zivatar is. Napközben többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a délnyugati szél, mely délutántól egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira fordul. Élénk, erős lökések az északias szelet is kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

Kedd éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé alakulhat még ki eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar. A délelőtti órákban északnyugat felől várhatóan elkezd vékonyodni, szakadozni a felhőzet. Délután tovább csökken a felhőzet és a csapadékhajlam is, legfeljebb néhol alakulhat ki futózápor. Az északi, északnyugati szelet sokfelé kísérik erős, elsősorban a Dunántúlon és a Bodrogközben viharos széllökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul.