Erős kijelentést tett Orbán Viktor

Az azonnali kérdések órájában az ellenzéki képviselők a parlamentben találták meg kérdéseikkel Orbán Viktor miniszterelnököt.

Aki elveszíti az állását, az három hónapig munkanélküli segélyt kap. Ha ez lejár, nem lesz olyan ember Magyarországon, aki ne kapna állásajánlatot munkáltatótól vagy az államtól - mondta Orbán Viktor miniszterelnök Keresztes László (LMP) kérdésére válaszolva a Parlamentben az Index beszámolója szerint. Az ellenzéki képviselő azt kérdezte a kormányfőtől: számíthatnak-e a magyar emberek arra, hogy a kormány meghosszabbítja az álláskeresési járadékot (ezek szerint nem - a szerk), és megnöveli annak összegét (erre is minden jel szerint nem a válasz - a szerk.).

Keresztes válaszában azt mondta, nagyon bízik benne, hogy így lesz, de feltette a kérdést: mi történik akkor, ha nem így lesz? Az LMP-s képviselő azt is kérte Orbántól, hogy a kormány állítsa le a nagyberuházásokat. A kormányfő szerint a nagyberuházásokkal kapcsolatos észrevétel is egy olyan felvetés, ami többet érdemelne, mint egy viszontválasz. "Meggyőződésem, hogy ha valamikor, akkor most kell megvalósítani a stratégiai beruházásokat. Nem lemondani, hanem gyorsítani kellene azokat" - mondta a politikus.

A munkahelyteremtéssel kapcsolatos kérdésre pedig ezt válaszolta Orbán: Nincsen B forgatókönyvünk munkahelyteremtésre; A forgatókönyvünk van, azt fogjuk megvalósítani. Ezután megismételte: aki a piacról nem kap majd munkát, az kap az államtól.

Egy másik kérdésre (Kocsis-Cake Olivio - Párbeszéd) Orbán elismételte: aki elveszti a munkáját, az három hónapon keresztül álláskeresési támogatást kap. Amikor eltelik a három hónap, akkor munkát fog kapni, vagy a piactól, vagy az államtól.

Lesz mindenkinek munkája, higgye el

- mondta a miniszterelnök.

Mesterházy Attila (MSZP) kérdése pedig azt mondta a kormányfő: a válság lehetőséget is adott és számos, korábban lezártnak hitt kérdés nyílt újra. A kormányzó párt és a kormány készen áll arra, hogy az ellenzéki párttal egyeztessen, és érdemi párbeszédet folytasson a magyar gazdaságpolitika jövőjéről"- tette hozzá Orbán.

Mesterházy erre válaszul azt mondta, hogy komplex újragondolásra lesz szükség, ami érinti az egészségügyet, a szociális szférát is. Létre kellene hozni egy jövőbizottságot vagy valami hasonlót, ami húsz-harminc éves távlatban, a kockázatokat is elemezve juthatna konszenzusra - mondta az ellenzéki politikus.

A kormányfő viszontválaszában közölte: ezt a javaslatot szívesen elfogadja. "Még nem tudjuk, hogy ez a valami micsoda, de ártani nem fog. A fociban nem az a fontos, hogy oda kell futni, ahol a labda van, hanem ahol a labda lesz" - fogalmazott Orbán Viktor.