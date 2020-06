Erős kijelentést tett Orbán Viktor

A gazdasági siker és a kormányzati munka minősége minden korábbinál szorosabb lesz - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a közrádióban.

Ha jól csináljuk a következő másfél évben a gazdaságpolitikát, fantasztikus eredményre fogunk jutni - fogalmazott a kormányfő péntek reggel a Kossuth rádióban.

Az állami gazdálkodás általában fontos, nem a legfontosabb része a gazdaságnak - de nem most. Most fordítva van, hiszen most egy gazdaságvédelmi időszakban vagyunk, ezt végrehajtani csak a kormány vezetésével lehet - véli Orbán Viktor.

Működik mellettem egy gazdaságpolitikai agytröszt, az eddigi intézkedéseket is ők javasolták - mondta a miniszterelnök, aki szerint nem a sok pénz a legfontosabb, hanem az értelmes elköltése. Az egyik javasolt új eszköz volt a hitelmoratórium, amelynek révén több mint 2000 milliárd forint maradt kint az embereknél, a lakosság és a vállalatok nagy része is igénybe vette. Ráadásul kifejezetten a kevés pénzzel rendelkezőknek jelent segítséget.

A bankadó ügyében pedig azt mondta: mióta a bankadót a gazdaság élénkítésére fordították, azóta válsághelyzetben is van párbeszéd, "nem vita nélküli, de van". Most is meg tudtunk egyezni, bár nem kedvelték a hitelmoratóriumot és a bankadót sem - mondta Orbán Viktor.

Az önkormányzatok kapcsán a tervezett szigorításokat elintézte azzal, hogy muszáj részt venniük a védekezésben az önkormányzatoknak is, ráadásul jövőre az önkormányzatok több pénzből fognak gazdálkodni.

Szavai szerint 2021 is gazdaságvédelmi év lesz. A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban azt mondta: bizakodó abban, hogy több pénz áll majd rendelkezésre, de készülni kell a járvány második hullámára, valamint még senki sem tudja, hogy az első hullám mennyire vetette vissza a gazdaságokat. Szóba hozta az OECD előrejelzését, amelynél ő ugyan optimistább, de figyelembe kell venni az erős negatív hatásokat.

Minden másnap kapok egy átfogó jelentést a munkaerőpiacról és a munkanélküliség kérdéséről, valamint arról, hogy a kormányzati intézkedések milyen hatékonysággal működnek. Az utóbbiakkal megmentett munkahelyek száma jóval egymillió fölött van. Szerintem ezek az eszközök működnek. A célunk világos: nem segélyt akarunk adni, hanem azt biztosítani, hogy mindenki hozzájuthasson a családja életének biztosításához szükséges pénzhez - tette hozzá ki Orbán Viktor.

A veszélyhelyzetet az Országgyűlés megszünteti, a rendkívüli jogrend véget ér, de a vírus itt marad, ezért a járványügyi készültség marad. A miniszterelnök szerint nálunk gazdagabb országok is pórul jártak a járvány miatt, míg a viszonylag kisebb pénzű országok sikeresen védekeztek - ezt az állampolgárok szabálykövetésével, a gyors kormányzati döntésekkel és az eltökélt orvosok, ápolók munkájával indokolta.