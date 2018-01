Erős kijelentést tett Rétvári az egészségügyről

Az egészségügyi szakdolgozók helyzete rendezett, az egészségügyi ellátás zavartalanul működik, az ellátáshoz való hozzáférés biztosított - válaszolta Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára a szakszemélyzet megyénkénti létszámáról, pontosabban a létszámhiányról Balog Zoltán emberi erőforrásminiszternek feltett írásbeli képviselői kérdésre.

Gyakorló mentőápolók, gyakorló képi diagnosztikai nukleáris medicina és sugárterápiás asszisztensek, gyógyszertári asszisztensek, szövettani asszisztensek, csecsemő- és gyermekápolók, ápolók, klinikai laboratóriumi asszisztensek, egészségügyi asszisztensek számát, pontosabban a zavaratlan ellátáshoz szükséges létszámból hiányzók megyénkénti létszámát firtatta Balog Zoltán ember erőforrásminiszternek feltett írásbeli kérdésében két szocialista képviselő, Heringes Anita és Gúr Nándor.

A Balog helyett válaszoló Rétvári Bence mihez tartás végett először is nem mulasztotta el helyre tenni a kérdezőket :"Emlékeztetni szeretném, hogy Önök fizetős egészségügyet vezettek be, pedig mindezt a 2006-os választási kampányban még tagadták. Kötelezővé tették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat, erre mondtak nemet az emberek a szociális népszavazáson. Önök több mint 600 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből, a kórházakat eladósították és hagyták leamortizálódni. Fejlesztés helyett inkább lakatot tettek a kórházakra, véglegesen bezárták a Svábhegyi Gyermekkórházat, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetet, a Szabolcs utcai kórházat és a Schöpf-Merei Kórház. Az aktív ágyak számát 16 ezerrel csökkentették, 6 ezer egészségügyi dolgozót tettek az utcára, és elvettek egy havi bért az egészségügyben dolgozóktól."

Az érdemi részre rátérve Rétvári kifejtette, hogy a kérdés nem értelmezhető, miután a többszöri jogszabály-módosítás következtében nem munkakörökre, hanem az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakmákra vonatkozik.

Ezt egy újabb sommás megállapítás követte, mely szerint:" a Kormány minden lehető eszközzel támogatja az egészségügyi szakemberek utánpótlását, ennek érdekében kimagasló képzési keretszámokat határozott meg az iskolarendszerű szakképzésben tanulók számára". Majd a meghirdetett ösztöndíjak felsorolása következett kimerítő részletességgel, melyet itt lehet teljes terjedelmében elolvasni.

Ezt követően Rétvári levonta a végső konklúziót, amely így hangzik: "Kijelenthető, hogy a fent részletezettek alapján a szakdolgozók helyzete rendezett, az egészségügyi ellátás zavartalanul működik, és az ellátáshoz való hozzáférés biztosított."

Rétvári válasza már csak azért is minimum meglepő, mert Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár épp az egészségügyi szakdolgozók hiányát nevezte nem egyszer kritikusnak és az ágazatot jellemző humán erőforrás krízis fő okának. (Ez lenne a gond az egészségügyben?) A kormányközeli Magyar Idők is súlyos munkaerőhiányról írt nemrégiben.

A humán erőforrás krízis akkora, hogy a szakmai minimumfeltételek betartása is ezért vált lehetetlenné, az újraírásukra pedig mind a mai napig nem került sor, s a kórházi fertőzések növekvő számát is részben a szakdolgozóhiányhoz kötik szakértők. Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés egyenlőtlenségeiről szintén számos cikket írt lapunk, legutóbb itt részleteztük, mennyire nem mindegy, hogy hol lesz valaki beteg, s lapunk számolt be elsőként arról, hogy maga az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) által készített tanulmány is brutálisnak látja a regionális eltéréseket, valamint az EU-átlagnál alacsonyabbnak a lakosságarányos ápolói létszámot.