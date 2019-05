Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Erősen fogyóban a magyar olajtartalék

Az orosz vezetékeken érkező szennyezett olaj helyett a stratégiai készlethez nyúltak. Szakértők vitatják, hogy a miniszteri döntés racionális és nemcsak a Mol profitját hivatott megóvni. Mások viszont azt állítják, mivel az olajtársaság finomítóit 63 százalékban a Barátság vezetékből látták el, az Adrián érkező szállítmányokat csak sokára lehetett volna felpörgetni a szükséges szintre.

Lassan lemerül a stratégiai kőolajkészlet, miközben még mindig nem érkezik jó minőségű nyersanyag a Barátság vezetékből - kezdi cikkét a Népszava, melyből kiderül, hogy az orosz klórszennyezett olajszállítmányok miatt az ország tartalékaiból felszabadított 400 ezer tonna több mint felét, 203 ezer tonnát már megvásárolta a Mol.

A finomítókban napi 17 ezer tonnányi szükséglet van, de május 13. óta kiszámítható - a lap szerint -, hogy a teljes 560 ezer tonnás mennyiségből az olajtársaság által lekötött mennyiség (400 ezer tonna) lassan elfogy. Továbbra sem érkezik megfelelő minőségű kőolaj a Barátság-vezetékből, így akár a fennmaradó biztonsági tartalék felszabadítása is napirendre kerülhet.

A Barátság vezetékbe április 19-én kerülhetett bele a szennyező klóros vegyület, amely miatt leállították az azon futó transzportot a vásárló országok - például Csehország, Szlovákia, Magyarország, vagy az elsőként lépő Fehéroroszország. A Mol a múlt héten százezer tonna szennyezett anyag tárolását vállalta, amiből eddig - egy hét eleji, kisebb fennakadás után - 60 ezer tonna érkezhetett meg.

A biztonsági tartalék felszabadítása a lapnak nyilatkozó szakértők szerint egyelőre nem indokolt, jogilag problémás is lenne. Bár a szabályok a vészhelyzetet nem definiálják pontosan, viszont az ellátásbiztonság a Mol nyilatkozatai alapján az Adria-vezetékből teljes egészében ellátható lenne tengeren behajózott nyersanyaggal, így a százhalombattai és pozsonyi finomítójuk is működhetne tovább. A negatív hozzáállású szakemberek azt mondják, hogy a biztonsági készletek használata inkább csak a részben állami tulajdonú olajtársaság profitcsökkenését hivatott megoldani. A Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség (MSZKSZ) annyit reagált a lapnak, hogy a vételár a nemzetközi jegyzéseken alapul úgy, az ügyletnek fedeznie kell a visszapótlási költségeket is.

A Mol-finomítóba eddig átlag 63 százalékban a Barátság-vezetékből érkezett a nyersanyag, az Adrián keresztüli szállításokat csak a válság valószínűsíthető elmúlta utánra lehetett volna érdemben felpörgetni - nyilatkoztak más iparági források a Népszavának.