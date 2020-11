Erre is figyeljünk a jövő héten

A jövő hét legfontosabb eseménye a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamat-meghatározó ülése lesz, de a héten ismerteti a Pénzügyminisztérium (PM) az államháztartás központi alrendszerének október végi, részletes pénzforgalmi adatait is, más statisztikai adatközlés azonban nem szerepel a naptárban.

Kedden tartja novemberi ülését a jegybank monetáris tanácsa. Az előző, októberi ülésén a testület nem módosította a jegybanki alapkamat 0,60 százalékos szintjét, és a kamatfolyosó sem változott az elemzői várakozásoknak megfelelően.

Előző két ülésén a testület ugyancsak változatlanul hagyta a monetáris kondíciókat, miután a júliusi és a júniusi ülésen is 15-15 bázisponttal csökkentette az alapkamatot, amely ezt megelőzően 2016. május 25. óta állt 0,90 százalékon.

A monetáris tanács megjegyezte, hogy a globális makrogazdasági és pénzpiaci folyamatokat továbbra is főképp a koronavírus-járvány hatásai alakítják, a kockázati mutatók továbbra is magasak. Az MNB továbbra is laza monetáris kondíciókra számít mind világszinten, mind a térségben - írta az MTI.

Pénteken közli a Pénzügyminisztérium (PM) az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszerének október végi részletes pénzforgalmi adatait.

A november 9-én publikált, előzetes tájékoztatás szerint októberben az államháztartás központi alrendszere 333,9 milliárd forintos hiánnyal zárt, ezzel az év első tíz hónapjában 2604,2 milliárd forintra emelkedett a deficit. A járvány elleni védekezési kiadások és a gazdaságnak nyújtott támogatások, valamint az uniós fejlesztések előfinanszírozása eredményeként október végére a központi költségvetés 2140,0 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 489,9 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok pedig 25,7 milliárd forintos többletet értek el.

Októberben 88,0 milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe, a tízhavi bevétel így 997,4 milliárd forintot tett ki, az uniós kiadások ugyanakkor meghaladták az 1642,0 milliárd forintot. Egy évvel korábban az uniós bevételek 801,0 milliárd forinton, a kiadások 1239,5 milliárd forinton álltak.

Idén október végéig 593,3 milliárd forintot tettek ki a koronavírus-járványhoz kapcsolódó egészségügyi eszközbeszerzések, októberben 11,9 milliárd forinttal emelkedtek a szeptemberi 28,4 milliárd forint után.