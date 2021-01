Erről beszélt Áder János

A hagyományos újévi fogadkozások helyett most tegyünk egyetlen komoly elhatározást: azt, hogy 2021-ben hálásak leszünk az életekért, amiket megmenthettünk és az egymást segítő megható pillanatokért - mondta az MTI szerint Áder János köztársasági elnök újévi köszöntő beszédében.

Az államfő szerint a koronavírus-járvány miatt ez az évforduló nem olyan, mint a többi.

Mindannyian vágyunk vissza vírus nélküli életünkbe, amelynek adományait, lehetőségeit, szabadságát korábban oly természetesnek vettük - fogalmazott a köztársasági elnök.

"Szeretnénk feloldani a korlátokat, szeretnénk már visszakapni azt az életet, amelyben kevesebb a fájdalmas lemondás - véli Áder János.

"Kórházainkban ezekben a pillanatokban is heroikus küzdelem zajlik: orvosok, ápolók, asszisztensek, mentősök hoznak életmentő döntéseket most is, az új év első óráiban. Meghálálhatjuk ezt valaha is nekik? Meghálálható-e a végeláthatatlan műszak?" - tette fel a kérdést a köztársasági elnök az MTI szerint.

Az államfő mindenkitől azt kérte, legyen hálás az egészségügyben és a szociális intézményekben dolgozók hősies munkájáért, mert ők egyetlen percre sem adták fel. "Legyünk hálásak a tudósoknak, mert kutatásaik segítenek egyre jobban kiismerni a nemrég még ismeretlen ellenséget és biztonságos védőoltáson, hatékony terápián dolgoznak!"

Szólt arról is, hálásnak kell lenni a tanároknak, nevelőknek, mert újra és újra alkalmazkodtak, és a megváltozott körülmények között is szívvel-lélekkel folytatták munkájukat.

Legyünk hálásak a földeken és a gyárakban dolgozóknak, az eladóknak, a szállítóknak, a rend őrzőinek, mert miattuk működött és működik az ország - jelentette ki Áder János.

"Legyünk hálásak jó szóval, köszönettel, fegyelmezettséggel, a másikra való odafigyeléssel, az igazság elfogadásával, a szabályok betartásával, a saját igényeink és érdekeink háttérbe szorításával. Legyen most kevesebb a kérdés és több az elfogadás, kevesebb a kétely és több a bizalom!" - mondta Áder.