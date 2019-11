Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

És a gyerekek ellátásával mi lesz? - Meghúzták a vészharangot a házi gyerekorvosok

Miközben a kormány legfontosabb üzenete a családok támogatása és a születésszám növelés, a gondokkal küzdő gyerekorvosi ellátás kormányzati oldalról nem kap megerősítést. A 2020-as költségvetésben az alapellátásra szánt 10,5 milliárdos pluszból szinte semmi nem jut a házi orvosi, házi gyerekorvosi praxisok működtetésére, abból 9,5 milliárdot a fogorvosok finanszírozásának a kiegészítésére fordítanak - mondta egy szerdai háttérbeszélgetésen újságíróknak Póta György, a Házi Gyerekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke.

Rohamosan idősödik, és ebből fakadóan fogyatkozik a házi gyerekorvosi társadalom: az 1500-ra apadt házi gyerekorvosi praxist mára csupán 1400 gyerekorvos látja el, a praxisok 7 százaléka (106 praxis) kiürült, csak helyettesítéssel működik. A régóta megoldatlan strukturális és finanszírozási, egzisztenciális gondok miatt az orvosok egyre motiválatlanabbak, nem látják az alagút végét, a HGYE pedig hiába teszi le minden ciklus döntéshozói elé a konszenzuson alapuló, átfogó javaslatcsomagját a működőképes gyerekellátás érdekében, azzal senki nem foglakozik érdemben - mondta Póta György.

Miközben a kormány egyik legfontosabb üzenete a családpolitika, és a csökkenő szülésszám megfordítása, nincs nyoma a súlyos gondokkal küzdő gyerekellátás megerősítésének. Az elmúlt 4-5 évben 7 százalékkal csökkent a házi gyerekorvosi praxisok száma, s csak azért nem többel, mert egyes önkormányzatok ráébredtek, hogy akár helyettesítéssel is, de támogatni kell a praxis fennmaradását. Ez azonban hosszú távon nem megoldás, már csak azért sem mert a 70 év körüli házi gyerekorvosi gárda már fizikailag sem bírja a plusz terhelést. A finanszírozás is ez ellen dogozik, a helyettes ugyanis nem kapja meg a teljes összeget, így anyagilag is rosszul jár és segítőket sem tud felvenni - hangsúlyozta a HGYE elnöke.

A kormány csak a népegészségügyi szűrésre koncentrál

A házi gyerekorvosok hiánya miatt racionalizálni kellene az ellátást, hogy a kisebb orvosi létszám képes legyen a nagyobb populáció ellátására, alapvető szerkezeti, pénzügyi és szervezési lépésekre lenne szükség. A HGYE elnöke a legnagyobb gondok közé sorolta, hogy a kormány csak és kizárólag a népegészségügyi szempontokat veszi figyelembe és népegészségügyi szűrőprogramokhoz delegál pénzt, az alapellátást is a népegészségügyi szűrőprogramok helyszínének tekinti csupán, nem ismerve el, hogy ott definitív/gyógyító ellátás folyik, aminek a működtetéséhez már második éve nem kapnak központi támogatást.

Az alapellátás finanszírozásának jövő évi növelése óriási csúsztatás Póta szerint. A 2020-as költségvetésben e soron szereplő 10,5 milliárdos pluszból ugyanis 9,5 milliárdot a fogorvosok finanszírozására fordítják. Ez a hatalmas lemaradása miatt indokolt, csakhogy máshova gyakorlatilag semmi nem jut. A Három generációval az egészségért uniós program csak az összes praxis töredékét, 10-12 százalékát érinti, és nem jelent fogódzkodót az egzisztenciális bizonytalanságok ellen - fejtegette a HGYE elnöke.

Támogatják a MOK kezdeményezését

Az utánpótlás erősítése nem képzelhető el vonzó bérezés nélkül, ezért a HGYE támogatja a Magyar Orvosi Kamara (MOK) 900 ezer forintos kezdő bruttó szakorvosi bérre irányuló kezdeményezését. Jelenleg egy átlagos házi gyerekorvosi praxis havi 1,4-1,5 millió forintot kap a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) (ezer fős, kártyás praxist figyelembe véve), aminek az egyharmada azonnal a vállalkozáshoz kapcsolódó közterhek fedezeteként visszakerül az állami költségvetésbe. A maradékból kell kigazdálkodni az alkalmazott bérét, a rezsit és az eszközöket is a háziorvosi béren kívül, amelyre nem marad több nettó 3-400 ezer forintnál.

Az utánpótlás érdekében emelni kellene a képzési kvótát, hiszen már idén is lényegesen többen jelentkeztek házi gyerekorvosi szakképzésre, mint a 40 fős keret. Nem hagyható el a struktúra racionalizálása, csoportpraxisok kialakítása. Csakhogy ez nem a szűrőprogramok szervezésére és menedzselésére irányuló közös munkát jelent - mint ahogyan az ágazati vezetők használják a fogalmat - hanem több bevont segítővel és több házi gyerekorvossal folytatott teammunkát, ahol a plusz tevékenységekre külön finanszírozás jár - oszlatta el a csoportpraxis működésével kapcsolatos tévhiteket Póta György.

Senki nem foglalkozik a javaslataikkal

Szintén finanszírozási kérdés a házi orvosok és a házi gyerekorvosok hatásköri listái közötti különbségek elismerése - jegyezte meg a HGYE elnöke. A szervezési dilemmák között a házi gyerekorvosok szakmai magányosságát oldó kollegiális vezetői rendszer szükségességét emelte még ki az átalakítási lépések között, erről a 2015-ben kiadott alapellátási törvény ugyan rendelkezik, és a harmadszori nekifutásra a kiválasztások is megtörténtek augusztusban, azonban kinevezésekre még mindig nem került sor.

Baj lesz így A házi gyerekorvosok 2009 óta számos, konkrét megvalósíthatósági számokkal, cselekvési tervvel ellátott, komplex javaslatcsomagot tettek le a döntéshozók asztalára egy működő gyerekellátás felállítása érdekében, javaslataik azonban visszhang nélkül maradtak, most pedig már azt sem lehet tudni, valójában kivel lehetne érdemben tárgyalni a változtatás sarokpontjairól - mondta Póta György. Egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy ha a trend nem változik, praxisok és a házi gyerekorvosok így fogynak a rendszerben, akkor nem biztos, hogy öt év múlva mindenkinek lesz gyerekorvosa, akinek most van. Ez pedig nem csak minőségi zuhanást hoz az ellátásban, de drasztikusan megemeli a gyerekgyógyászati fekvőbetegellátás-kapacitások iránti igényt.