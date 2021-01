Esik majd a hó és erre lehet számítani

A folytatásban egyrészt a légkör hidegebb lesz felettünk, így a halmazállapot már nem annyira kérdéses. Másrészt a nagyobb csapadékzónák holnap estig elkerülik térségünket. A kettő eredményeként számottevő hóesés nem valószínű, szállingózás, hózápor viszont néhol előfordulhat - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Keddre virradó éjszaka jórészt mindenütt megnövekszik a felhőzet, de az északi, északkeleti megyékben vékonyabb lesz a felhőtakaró. Éjjel a déli határszél környékén helyenként előfordulhat hószállingózás. Az északnyugati szél jobbára mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 0 és -5 fok között várható, de az északkeleti tájakon ennél hidegebb is lehet.

Kedden az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, több-kevesebb napsütésre sok helyütt számíthatunk. Délutántól vastagabb felhőtömbök érkeznek a Dunántúl fölé, amelyekből a kora esti óráktól hózáporok is képződhetnek. A Dunántúlon erős lesz az északnyugati szél, a Bakonyban viharos széllökések is lehetnek, míg a Tiszántúlon jellemzően mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +5 fok között várható.

Szerdán gomolyfelhős, napos idő várható, felhőátvonulásokkal, majd estétől nyugat felől elkezd megnövekedni, megvastagodni a felhőzet. Reggelre az északkeleti tájakon foltokban köd képződhet. Nagyobb eséllyel a középső országrészben helyenként hózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati szelet a Dunántúlon, a Duna-Tisza közén és a Bodrogközben többfelé kísérhetik erős lökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -7 és 0 fok között valószínű, de a havas, derült, szélvédett északkeleti tájakon akár -13 fokig is hűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +5 fok között alakul.

Csütörtökön kezdetben is sok lesz a felhő felettünk, csupán átmeneti, rövid napos időszakok fordulhatnak elő, majd délutánra délnyugat felől egyre nagyobb területen beborul az ég. Északnyugat felől egyre több helyen valószínű hószállingózás, kisebb havazás, melyet napközben az északi és a keleti tájak kivételével vegyes halmazállapotú csapadék, eső válthat. Többfelé megélénkül a jellemzően déli, délnyugati irányú szél, mely a nap folyamán az északi országrészben nyugatira, északnyugatira fordulhat, arrafelé erős, viharos közeli lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és 0 fok között valószínű, de a havas, kevésbé felhős, szélvédett északkeleti tájakon ettől jóval hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +6 fok között alakul, északkeleten az alacsonyabb, délnyugaton a magasabb értékekkel.

Pénteken túlnyomóan erősen felhős, vagy borult idő várható. Többfelé valószínű csapadék: az északkeleti országrészben akár végig hó eshet, míg másutt a havazást délnyugat felől egyre nagyobb területen vegyes halmazállapotú csapadék, majd eső válthatja fel. Az északkeleti tájak kivételével jelentősen enyhül az idő. A délnyugati, nyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +8 fok között alakul, északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton az enyhébb idő.