Ésszel élvezzék a tökszezont!

Szezonja van a sütőtöknek, amit a béta-karotin-tartalma miatt érdemes fogyasztani. Nem szabad viszont összekeverni a díszítésre szánt társaival, a dísztökök mérgezőek lehetnek.

Az évszak szerinti táplálkozást nem csak több népszerű étrend ajánlja, hanem a környezeti terhelés is csökkenthető vele. A szállítás, csomagolás, esetleges tartósítás mind drágábbá és környezetszennyezőbbé teheti a távolról érkező gyümölcsök, zöldségek fogyasztását, míg a helyi termelőktől vásárolt termékek nagy valószínűséggel jobb minőségűek és olcsóbbak is.

Az évszak szerinti táplálkozás még azok étrendjében is tetten érhető, akik nem fordítanak különösebb figyelmet erre. Hisz a hidegebb időben szervezet is más ételeket kíván, például leveseket vagy a saláták helyett inkább párolt zöldségeket, sőt, ilyenkor a téli időszakban több fűszer fogy.

Miért jó?

Az ősz egyik népszerű alapanyaga a sütőtök. Színét a benne lévő béta-karotin adja, ami egyébként a sárgarépában,a tojássárgájában vagy sárgadinnyében is megtalálható.

A béta-karotin az A-vitamin provitaminja, azaz belőle képződik az A-vitamin, amit a szervezet hasznosítani tud. Míg az A-vitamint túl lehet adagolni, addig a béta-karotin fogyasztása nem fenyeget ilyen veszéllyel, mert a felesleget a szervezet elraktározza.

Ráadásul viszonylag olcsó élelmiszerről van szó, a mindenar.hu élelmiszerár-összehasonlító oldal szerint az akciós sütőtökök kilója az elmúlt években jellemzően 100-200 forint volt a legnagyobb boltláncokban.

Megoldások

A sütőtök fogyasztására sokféle lehetőség van, az egyik legkézenfekvőbb megoldás a sült sütőtök készítése.

Talán a következő legegyszerűbb és legnépszerűbb fogás a sütőtökkrém-leves, amit a tetejére szórt pirított tökmagon kívül ízesíthetünk még sült cékladarabokkal, vagy krutonnal. Emellett a sütőtököt nyersen préselve ivólevekbe is bele lehet keverni vagy vékony darabokra vágva őszi salátákba is helyet kaphat. Sült húsok mellett is megállja a helyét, úgyhogy bátran lehet vele kísérletezni.

Nem szabad összekeverni!

A mostani tökszezonban figyelni kell az úgynevezett Halloween-tökök és a sütőtökök közti különbségre - erre figyelmeztetett a napokban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A Halloween-tök nagy, narancssárga színű, és alapvetően díszítésre használják, nem étkezésre.

Egyes dísztökök mérgezőek lehetnek.