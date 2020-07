Észrevehetetlen, de nagy kárt okoz - ezért kell a jó napszemüveg!

Divatos kiegészítő vagy valóban hasznos a napszemüveg? Jobbak-e drága szemüvegek? Szakértők szedték össze a legfontosabbakat a napszemüvegekről?

A napsugárzás, ezen belül az UV-sugárzás káros hatásai egyértelműek, leégéshez vezethet, növelik a bőrrák kialakulásának kockázatát. Nem csak a bőrre, hanem a szemre is veszélyes lehet a sugárzás, ezért nem mindegy milyen napszemüveggel védekezünk ellenük - hívják fel a figyelmet az egyik leghitelesebb amerikai fogyasztóvédelmi magazin, Consumer Reports szakértői.

Alig van tünete de nagy gondot okozhat

Joan E. Roberts Ph.D., a New York-i Fordham University Lincoln Center kémiaprofesszora szerint a napégéssel ellentétben, ami fáj és látszik, a szemben okozott kár azonban a legtöbb esetben évek alatt alakul ki és nincs különösebb tünete addig, amíg a károk már visszafordíthatatlanok.

Ahogy a napkrémek megvédenek a káros sugaraktól, úgy a napszemüveg is ugyanezt teszi a szemmel. Azonban itt sem mindegy, hogy milyet használ valaki. Kutatások arra utalnak, hogy azért is rizikós, ha túlságosan sok napsütés éri a szemet, mert nagyobb eséllyel alakulhat ki szürkehályog, amely elhomályosítja a látást. Egy az Investigative Ophthalmology & Visual Science folyóiratban 2014-ben megjelent tanulmány szerint például nagyobb valószínűséggel lesz szüksége szürkehályogműtétre azoknak, akik napfényesebb helyen élnek.



Marilyn Schneck, Ph.D., a San Franciscó-i Smith-Kettlewell Eye Research Institute szakértője szerint erős napsütésben egy kalappal és napszemüveggel felszerelkezve érdemes kimenni a szabadba. Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Szemészeti Klinika igazgatója az M1-en szintén arról beszélt, hogy a fokozott UV-terhelés a szemre is rendkívül káros, ezért különösen 11 és 15 óra között, de előtte és utána is napszemüveget kell hordani.



Fontos, hogy mi tud a lencse



Napszemüveg-vásárláskor pedig néhány dolgot nem árt figyelembe venni. Érdemes olyan napszemüveget választani, aminek a lencséje blokkolja az UVA- és az UVB-sugarak 99-100 százalékát. Az "UV 400 nm" kifejezés szintén azt jelenti, hogy a szemüveg az UV sugarak legalább 99 százalékát blokkolja. Az optikákban egyébként ellenőriztetni lehet a máshol vásárolt napszemüvegek lencséjét is. de érdemes ezeket megbízható helyről beszerezni. Ez viszont nem azt jelenti, hogy a legdrágább lencsék a legmegbízhatóbbak. A dioptriás szemüvegek lencséjénél is fontos, hogy azokon legyen UV-szűrő.

A nyári napszemüvegszezon miatt a magyar innovációs minisztérium laborban vizsgált meg 10 felnőtteknek és 10 gyermeknek szánt napszemüveget. Abból a szempontból kedvező eredmény született, hogy mind az olcsóbb, mind a drágább árkategóriába tartozó napszemüvegek is megfelelnek az UV-szűrésre vonatkozó előírásnak. Ugyanakkor jelölések pontatlanok lehetnek. A napszemüvegeket a gyártók 0-tól 4-ig öt kategóriába sorolják be aszerint, hogy gyenge vagy erős napsugárzás elleni védelemre ajánlják azokat. A kategóriajelöléseket a napszemüvegen vagy a címkén kell feltüntetni. A teszten három napszemüveget kifogásoltak a szakértők, kettőt pedig levetettek a polcokról. Az egyik napszemüveget azért kellett visszahívni, mert a termék erősebb mértékben véd a napsugárzás ellen, de az üvege már annyira sötétített, hogy gépjárművezetéshez nem használható biztonságosan. Erről viszont előzetesen tájékoztatni kellett volna a vásárlókat.

Milyen alakú?

A szűrési képesség mellett a napszemüveg alakja is fontos, mivel a sugárzás a szem körüli bőrt is éri. A nagyobb lencsék többet takarnak az arcból, így ezek jobban védik a környező területeket is, a legnagyobb védelmet pedig az oldalról is záró, azaz az arc formáját követő napszemüvegek jelentik. Ilyenek jellemzően a sportos fazonok. Nagy Zoltán Zsolt, a Semmelweis Szemészeti Klinika igazgatója szerint is fontos, hogy igazodjon a fej formájához a szemüveg, hiszen mögötte kitágul a pupilla, így ha a napszemüveg nem takarja oldalról a szemet, károsodhat.