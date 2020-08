EU-pénzből fizették a magyar határvadászokat

Több mint ötmilliárd forintot költött a rendőrség a határzárat védő járőrök fizetésére abból az uniós pénzből, amit határvédelmi támogatásként kapott Magyarország - tudta meg a Népszava.

A Fidesz erősen támadta tavaly Brüsszelt, hogy csak a határvédelemre fordított kiadások mindössze alig több mint egy százalékát - 20 millió eurót - térítené meg Magyarországnak, amelyről aztán megtudta a Népszava, hogy valójában még hozzátartozik egy százmilliós eurós határvédelmi támogatás is. Azt már tudni lehetett, hogy a brüsszeli forrásból kizárólag a szerb-magyar határszakaszon dolgozó rendőrségi és honvédségi állomány féléves munkáját lehetett támogatni - arról azonban sem a rendőrség, sem a Honvédelmi Minisztérium sem számolt be, hogy a (támogatás idején 6,6 milliárd forintnyi) keretből hány katona és rendőr, biztonsági őr munkadíját, pótlékait fizetik ki - írja most a napilap, amely most arról ír, hogy az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján 2019. január 1. és 2020. június 30. között mintegy 5,6 milliárd forintot költöttek a projekt terhére.

Ebből összesen 2 423 685 óra normál és túl-szolgálatot fizettek ki az ország minden részéből a déli határzónába telepített rendőröknek, határvadász egységeknek. Vagyis a támogatás legnagyobb része a rendőrség bérfizetésére ment el, csak mintegy egymilliárd forint juthatott belőle a honvédelmi tárcának.