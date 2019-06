Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Európa vörösbe borult

Veszteségbe csúsztak pénteken az európai tőzsdeindexek a közel-keleti olajtanker-incidens okán fokozódó geopolitikai feszültség miatt.

Az európai kereskedési idő végén az FTSE EuroFirst 300 és Stoxx 600 páneurópai árfolyamindexek 0,35 és 0,43 százalék veszteséget mutattak, az euróövezeti EuroStoxx50 index pedig 0,38 százalékkal csökkent.

A még nem hivatalos záróadatok szerint Londonban 0,32 százalékkal végzett alacsonyabban az FTSE-100 index, a frankfurti DAX index 0,61 százalékkal, a párizsi CAC-40 index pedig 0,22 százalékkal gyengült. Madridban 0,57 százalék, Milánóban 0,10 százalék indexveszteséggel fejezte be a pénteki kereskedést a tőzsde.

A technológiai részvények árfolyama csökkent, az ágazati index másfél százalékkal esett. Az ágazat az amerikai Broadcom félvezető áramkör gyártó vállalat árfolyamesését, valamint a kínai ipari termelés májusi csökkenését követte a gyengüléssel.

Az olajárat is a közel-keleti feszültség eszkalálódása emelte meg pénteken, a hetet azonban az olajár ezzel együtt is mintegy két és fél százalékos veszteséggel fejezi be a kereslet csökkenését jósló prognózisok miatt.

A világkereskedelem romló kilátásai miatt csökkentette a globális olajkereslet idei növekedésére vonatkozó előrejelzését a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA). A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) csütörtökön közzétett havi jelentésében ugyancsak rontotta a globális kereslet alakulására vonatkozó idei előrejelzését.

Az európai kereskedési idő végén a Brent nyersolaj ára 1,14 százalékkal állt magasabban a globális kereskedelemben hordónként 62,01 dolláron, a WTI ára pedig 0,73 százalékkal 52,66 dollárra emelkedett.

Az euró árfolyama 0,47 százalékkal 1,1222 dollárra csökkent, az arany ára 0,72 százalékkal unciánként 1353,35 dollárra emelkedett. Az euró heti eredménye közel egy százalék veszteség, az arany heti eredménye fél százalék emelkedés.