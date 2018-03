Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Evakuálás a várható hóvihar miatt - már Kaliforniában is

Idén már másodszor rendeltek el evakuálást Kaliforniában, ezúttal a várható hóvihar miatt - számolt be az MTI híre alapján az Infostart.

Evakuálást rendeltek el az amerikai hatóságok Kalifornia déli részének partvidékén a péntekre várható heves téli vihar miatt. Idén ez már a második kiürítési terv, január elején árvíz és földcsuszamlások miatt volt rá szükség ugyanebben a térségben - írta a portál.

Az észak-kaliforniai hegyekben már nagy mennyiségű hó esett, illetve egyes helyeken egyenletesen esik az eső. A dél-kaliforniai partokon a hatósági megbízottak ajtóról ajtóra járva szólították fel a lakosokat, hogy ideiglenesen költözzenek biztonságos helyre. Mintegy 30 ezer lakost érint az intézkedés Santa Barbara megye alacsony hegyekkel tarkított partvidékén, a hegyek egy jó részét három nagy erdőtűz letarolta az elmúlt másfél évben.

Bill Brown megyei seriff szerint a meteorológusok nem tudták pontosan előre jelezni, hogy mennyire intenzív lesz a közelgő vihar, de megítélésük szerint "veszélyben lesz az emberi élet, az ingatlanok és a legfontosabb közszolgáltatások folyamatossága".

Továbbra is érvényben van a figyelmeztetés hóviharra a megyétől északra elterülő Sierra Nevada hegység egyes részein, ahol a csúcsokon a széllökések erőssége elérheti a 200 kilométert is óránként, a völgyekben pedig a 95 kilométert. Több mint másfél méter vastag hóra lehet számítani a Tahoe-tó környékén a hegységben. A hatóságok lavinaveszélyére is figyelmeztettek a lakott területektől távol.

