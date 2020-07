Évekig várnunk kell a külföldi turisták visszatérésére

Budapest két-három év múlva annyi külföldi turistát fogadhat, mint 2019-ben, míg a normalizálódás a nagyobb és érettebb nyugat-európai piacokon akár 4-5 évig is eltarthat egy új felmérés szerint. A más országokhoz mérten gyorsabb visszapattanás alapja elsősorban a belső kereslet.

A turizmus kilábalási üteme nagyon eltérő lehet országonként - áll a CBRE Magyarország ingatlantanácsadó szállodaipari elemzésében. A korábbi években itthon a hazai és a külföldi vendégek aránya hozzávetőlegesen 50-50 százalék volt, 2020-ban pusztán a hazai vendégekre alapozhat a piac, ami kevésbé a fővárosnak, mint inkább a vidéki turizmusnak kedvezhet.

2021-től újra növekszik a külföldi látogatószám: az előrejelzés szerint Budapest két-három év múlva annyi külföldi turistát fogadhat, mint 2019-ben, míg a normalizálódás a nagyobb és érettebb nyugat-európai piacokon akár 4-5 évig is eltarthat.

A 2020-as év turisztikai szempontból erősen indult, hiszen 2019 ugyanezen időszakához képest hazánkban az egy kiadható szobára jutó árbevétel januárban 28 százalékkal, februárban 23 százalékkal volt magasabb. A szobák napi átlagára is 1,6 százalékkal növekedett Budapesten az év első 4 hónapjában tavalyhoz képest: 75,80 euróról 77,04 euróra. Magyarország év elején tapasztalt növekedése a régiós országokhoz képest is a legmagasabb volt és a márciusi bezárás is enyhébben érintette, hiszen ekkor még csak 67 százalékra esett vissza a forgalom.

Magyarországon a külföldi vendégforgalom évek óta folyamatosan bővült, a külföldiek generálták a vendégforgalom mintegy felét a kereskedelmi szálláshelyeken, az utazásokhoz kapcsolódó kiadásaik összege pedig 2019-ben elérte a 2,3 ezer milliárd forintot. Ez a bevétel idén jelentősen visszazuhan majd.

A CBRE szerint Budapest Athén mögött másodikként a legdinamikusabban növekvő külföldi turisztikai keresletbővülést regisztrálhatja Európában. Míg a klasszikus nyugat-európai desztinációknak akár öt évbe is telhet visszanyerni a világjárvány előtti turistaforgalmat, ez Budapesten két-három éven belül megtörténhet, 2024-ben pedig akár 15-20 százalékkkal több turista érkezhet, mint tavaly.