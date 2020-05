ÉVOSZ: új pályára kell állítani az építőipart

Az Építőipari Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) arra számít, hogy az elmúlt két hónapban elmaradt megrendelések június közepén érkezhetnek - mondta a szervezet elnöke kedden a közrádióban.

Az idei első negyedévben körülbelül ugyanakkora volt az építőipar teljesítménye, mint az elmúlt év hasonló időszakában, viszont járvány miatt két hónapig nem volt megrendelésük.

Most a kérdés az, hogy a mikro- és kisvállalkozások miként élik túl ezeket a hónapokat, hiszen az ilyen cégeknek jellemzően 1-1,5 havi tartalékuk van. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egyelőre vidéken nőtt meg a megrendelések száma.

Koji László az MTI beszámolója szerint elmondta azt is, ebben a helyzetben azt javasolják a kormánynak, hogy vegye figyelembe, az építőipar is egy kiemelt szektor, ezért kérik, bizonyos állami munkák előkészítésének felgyorsítását. Az ÉVOSZ elnöke azt mondta: "Új pályára kell állítani az építőipart (...), hogy szintet tudjon lépni szervezettségben, digitalizációban, tudásban, épületenergetikában. És ahhoz, hogy mi jobbak legyünk a háttériparunknak, az anyagiparnak is olyan fejlesztésekre van szüksége, amelyeknek köszönhetően sokkal komplexebb, gyorsabban beépíthető, élő munkát is spóroló anyagokat tud gyártani" -